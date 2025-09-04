'음주운전' 곽도원, 3년 만의 연극 무대 복귀 무산…"제작사의 사정"

2022년 음주운전으로 활동을 중단했던 배우 곽도원(51·본명 곽병규)의 복귀가 결국 무산됐다.



4일 공연계에 따르면 곽도원은 오는 10월 9일과 10일 국립극장 달오름극장에서 공연 예정인 연극 '욕망이라는 이름의 전차'의 스탠리 역에서 하차했다. 당초 약 3년 만에 무대 복귀로 주목을 모았으나, 공연을 한 달여 앞두고 캐스팅에서 제외됐다.



극단 툇마루 측은 공지를 통해 "이번 공연의 스탠리 역 출연진이 제작사 사정으로 변경됐다"며 "새로운 캐스팅으로 좋은 작품을 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다. 이어 "티켓 예약자는 9월 8일까지 수수료 없이 취소할 수 있다"고 안내했다.



현재 극단이 공개한 캐스팅에는 배우 이세창, 강은탁이 스탠리 역으로 이름을 올렸다.



곽도원은 지난 2022년 9월 제주시 한림읍에서 애월읍까지 약 10km를 음주운전한 혐의로 적발됐다. 당시 혈중알코올농도는 0.158%로, 면허 취소 기준(0.08%)을 크게 웃도는 수치였다. 그는 2023년 6월 도로교통법 위반 혐의로 벌금 1000만 원의 약식명령을 받았고, 이후 사실상 모든 활동을 중단했다.



'욕망이라는 이름의 전차'는 1947년 발표 이후 퓰리처상을 수상하며 고전으로 자리매김한 작품이다.



kykang@sbs.ckr



(SBS연예뉴스 강경윤 기자)