뉴스

[자막뉴스] "추석 예매? 후후" 김 대리의 자신감…이젠 '철컹철컹'

정혜경 기자
작성 2025.09.04 15:30 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
올 10월 추석연휴 열차 승차권 예매를 앞두고, 경찰이 부정 예매 집중 단속에 나섰습니다.

경찰청은 단순반복 작업을 자동으로 처리하는 '매크로' 프로그램을 이용해, 공연과 스포츠 경기 등 입장권을 대량 매매하는 행위를 7월부터 단속하고 있는데, 최장 열흘에 이르는 이번 연휴 열차 예매를 중점적으로 단속할 방침이라고 밝혔습니다.

그간 연휴 열차 승차권을 대량으로 예매해두고 비싼 수수료를 붙여 되파는 일이 이어져 왔습니다.

한국철도공사와 SR은 각각 KTX와 SRT 승차권을 예매할 때 매크로 이용 여부를 분석해 의심 사례를 경찰청에 수사 의뢰할 계획입니다.

경찰은 전국 사이버수사대를 중심으로, 승차권 재판매를 모니터링하고 티켓 예매용 매크로 프로그램을 제작 또는 판매하는 행위에 대한 첩보 수집을 병행할 예정입니다.

단속에 적발되면 형법상 업무방해 혐의로 형사 처벌을 받을 수 있습니다.

SRT는 오는 8일부터, 코레일은 15일부터 나흘간 추석 기차표 예매를 시작합니다.

** 위 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.

(취재: 정혜경 / 영상편집: 김수영/ 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지