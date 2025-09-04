김건희 특검, 건진법사 구속 후 5번째 소환 조사…기소 임박

▲ 영장심사를 포기한 건진법사 전성배 씨가 21일 민중기 특별검사팀 사무실이 마련된 서울 종로구 KT 광화문빌딩 웨스트에서 대기하기 위해 출석하고 있다.

전 씨는 이날 오전 10시 30분에 영장실질심사를 받을 예정이었지만 심사 포기 의사를 밝혔다.

건진법사 전성배 씨가 구속 이후 다섯 번째 조사를 받기 위해 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀에 오늘(4일) 출석했습니다.전 씨는 오늘 오후 2시쯤 법무부 호송차를 타고 서울 종로구 KT건물에 마련된 특검팀 사무실에 도착했습니다.지난달 21일 구속된 뒤 다섯 번째 출석으로, 특검팀은 어제도 전 씨를 불러 조사했습니다.앞서 한 차례 연장된 전 씨의 구속 기간은 오는 9일 만료됩니다.특검팀은 그전에 전 씨를 구속기소 하는 것을 목표로 막바지 조사에 한창인 것으로 전해졌습니다.전 씨는 2022년 4∼8월쯤 통일교 전 세계본부장 윤모 씨로부터 '김건희 여사 선물용' 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등과 교단 현안 청탁을 받은 후 이를 김 여사에게 전달해 준 알선수재 혐의를 받습니다.2022년 6월 지방선거를 앞두고 여러 유력자로부터 기도비 명목의 돈 1억여 원을 받고 공천 관련 청탁을 윤석열 전 대통령 핵심 관계자를 일컫는 '윤핵관' 등에게 전달해 준 정치자금법 위반 혐의도 있습니다.전 씨와 윤 씨가 2023년 3월 국민의힘 전당대회를 앞두고 권성동 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹도 수사 대상입니다.전 씨는 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)