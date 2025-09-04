[자막뉴스] 조국혁신당 성비위 논란에 "그건 개돼지 생각" 최강욱 충격 발언…정청래, 긴급 진상조사 지시

지난달 31일 조국혁신당 대전, 세종 아카데미에서 최강욱 민주당 교육연수원장이 한 말입니다.



지난 4월 조국혁신당의 한 당직자자 상급자로부터 성추행을 당했다며 경찰에 고소장을 제출하자 "당사자 아니면 모르는 거 아니냐"면서 "남 얘기 다 주워듣고서 떠드는 것이다, 그건 개돼지의 생각"이라고 지적했습니다.



이어 "이해가 안 간다, 솔직히 말해 그렇게 죽고 살 일인가"라며 한동훈 전 국민의힘 대표 가족을 언급하기도 했습니다.



성비위 문제를 제기한 사람들을 향해 '개돼지'라고 표현하는 등 2차 가해 논란이 불거졌습니다.



오늘 조국혁신당을 탈당한 강미정 혁신당 대변인은 최 원장의 발언을 두고 "충격적"이라고 표현하기도 했습니다.



[ 강미정 / 조국혁신당 대변인 : 이 말을 최강욱 전 의원이 절대 했을 리가 없다. 다시 알아봐 달라, 그리고 받글의 출처를 알아봐 달라. 현장에 있던 당원께서 충격적인 발언이라고 생각을 했는지 저에게 녹취 음성파일을 보내주셨어요. 어제저녁에 받고, 많이 놀랐습니다. (들어보시니까 받글과 내용 일치했나요?) 네. ]



논란이 커지자 정청래 민주당 대표는 최 원장에 대해 윤리감찰단에 긴급 진상 조사를 지시했습니다.



최 원장은 이재명 정부의 첫 광복절 특사로 사면된 이후 지난달 18일 민주당 권리당원 교육을 총괄하는 교육연수원장에 발탁된 바 있습니다.



