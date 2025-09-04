이 대통령 "산재·임금 체불, 기본적 상식과 도리의 문제"

▲ 이재명 대통령이 4일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 양대노총 위원장과의 오찬 간담회를 주재하고 있다.

이재명 대통령이 최근 자주 언급하고 있는 산업재해와 체불임금 문제에 대해, "기본적 인권에 관한 문제, 기본적인 상식과 도리에 관한 문제"라고 재차 강조했습니다.이 대통령은 오늘(4일), 용산 대통령실에서 열린 양대 노동조합총연맹 위원장과의 오찬에서 "산재 이야기하고 체불임금 이야기를 좀 많이 했더니 나보고 너무 노동 편향적이라고 주장하는 데가 있던데 전혀 그렇게 생각 안 한다"며, 이같이 밝혔습니다.그러면서, "임금 체불 문제 문제든, 산재 문제든, 목숨과 삶에 관한 본인데, 그걸 가지고 친노동이니 친기업이니 하는 건 아닌 것 같다"고도 말했습니다.이 대통령은 노사 간의 대화와 소통을 강조하면서 "노동 존중 사회나 기업 하기 좋은 나라라고 하는 게, 상호 대립적인 게 아니고, 충분히 양립할 수 있고, 양립해야 한다"고 도 주장했습니다.이어 "우리 사회의 제일 큰 과제가 포용과 통합이라고 할 수 있는데, 노동자와 사용자 측이 정말 대화해야 하지 않겠나"라며, "일단 대화를 해서 오해를 풀고, 어쩌면 있을지도 모르는, 있었다면 적대감 같은 것도 해소하고, 진지하게 '팩트'에 기반해서 입장 조정을 위한 토론을 많이 해야 한다"고 강조했습니다.오늘 오찬 자리에서 김동명 한국노총 위원장은 65세 정년 연장과 주 4.5일제 시범 사업 도입 필요성을 강조했습니다.양경수 민주노총 위원장은 기후위기·불평등 노동 문제 해결을 위한 전면적 노정 교섭을 제안했습니다.(사진=연합뉴스)