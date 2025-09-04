"흉물스러워" 철거됐던 국세청 앞 조형물…반전 맞았다

정부세종청사 국세청 앞에 있었던 조형물 '흥겨운 우리가락'입니다.



갓을 쓴 한복 차림 남성이 춤사위를 벌이는 형상으로, 지난 2014년 청사관리본부가 공모를 통해 1억 넘게 들여 설치했는데, 즉각 흉물스럽다는 비판이 쏟아졌습니다.



"저승사자를 닮았다", "무섭다"는 민원이 계속됐고, 결국 2016년 철거돼 지하 주차장에 임시 보관됐습니다.



그동안 세금 낭비의 대표 사례로 자주 언급되던 이 동상.



그런데 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'가 전 세계적인 인기를 얻으면서 갑자기 평가가 바뀌었습니다.



저승사자 닮은 조형물이 사자보이즈와 닮았다며 해당 조형물을 원래대로 돌려놓자는 민원이 국민신문고 등에 접수된 겁니다.



관계 부처에서는 논의 결과 국민 공감대가 그렇다면 다시 설치할 수 있다는 쪽으로 의견이 모인 거로 전해졌습니다.



반전의 계기가 된 넷플릭스 영화 '케이팝 데몬 헌터스'는 현재 넷플릭스 영화와 쇼 부문을 모두 포함해 누적 시청수 전체 1위를 달리고 있습니다.



지난주까지 누적 시청수 2억 6천600만으로, 종전의 2위 오징어게임 시즌1 누적 시청수 2억 6천520만을 제치고 1위에 올랐습니다.



케데헌의 오리지널 사운드 트랙 '골든'도 현재 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 통산 3주째 1위를 차지했습니다.



