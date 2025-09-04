내란특검, 박선원 민주당 의원 참고인 조사…'외환 의혹' 관련

▲ 더불어민주당 박선원 의원이 4일 참고인 신분으로 내란특검이 위치한 서초구 서울고검으로 출석하고 있다.

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 특검팀이 오늘(4일) 더불어민주당 박선원 의원을 참고인 신분으로 조사하고 있습니다.조은석 특검팀은 '평양 무인기 투입 작전' 등 외환 의혹과 관련해 오늘 오후 2시쯤부터 박 의원을 참고인으로 불러 조사하고 있습니다.박 의원은 특검팀에 출석하면서 "새 정부 출범 후 자체적 감찰·감사도 제대로 진행되지 않는 상태에서 특검이 내란의 실체를 규명하고 외환 유치 부분을 파고드는 데 상당히 어려움이 있을 것이라고 생각한다"며 "오늘 조사에서 성실히 진술해 특검의 '사초 쓰기'를 단 한 자라도 거들고자 한다"고 말했습니다.무인기 작전 의혹 등과 관련한 세부 제보 내용을 공개할 계획이냐는 취재진의 질의에는 "특검팀이 조사하고 요구하는 부분에 대해 응당 할 수 있는 부분이라면 다 할 예정"이라고 답변했습니다.박 의원은 앞서 군 내부 제보 등을 토대로 윤석열 전 대통령이 전략적 고려 없이 개인적인 복수심으로 북한 무인기 투입을 지시했다고 주장한 바 있습니다.김용대 드론작전사령관이 직접 무인기 작전을 지시했다는 의혹과 국군방첩사령부가 작전 은폐에 조직적으로 개입한 의혹 등도 제기했습니다.박 의원은 대통령 통일외교안보전략비서관, 국가정보원 1차장과 기획조정실장 등을 지낸 외교·안보 분야 전문가입니다.현재 국회 정보위원회 간사를 맡고 있으며 국방위원회 위원입니다.(사진=연합뉴스)