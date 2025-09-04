"아름다운 행사, 나 보라는 것"…트럼프, 여유 부릴 입장?

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 중국 군사력 과시의 의미

이현식 / SBS 기자

"중국, 제1·제2 도련선 접근하는 미국 격퇴할 수 있는 능력 과시 차원"

"중국, 미 본토 타격 가능한 신형 ICBM도 선보여…미국 대중정책에 경고"



● 북중러 연대 vs 트럼프

이현식 / SBS 기자

"트럼프 "열병식, 아름 다웠다"는 언급 진심이었을 것"

"트럼프, 북중러가 반미 모의해도 제도화된 형태로 못 갈 것이라 보는 듯"

"트럼프, 중국 향한 고강도 압박 완화할 경향도 보여"



● '한반도' 넘어선 북한

*이현식 / SBS 기자

"북한, 동북아 넘어 유럽에 군대 전개…한반도 넘어선 시선으로 판 바꿔"

"북한, 과거 대북정책 효용 가치 없다는 의미 시사…정부, 새 전략 잘 세워야 할 필요"



