"아름다운 행사, 나 보라는 것"…트럼프, 여유 부릴 입장?

이현식 D콘텐츠 제작위원
작성 2025.09.04 16:44 조회수
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이현식 SBS 뉴스브리핑팀 기자
--------------------------------------------

● 중국 군사력 과시의 의미
이현식 / SBS 기자
"중국, 제1·제2 도련선 접근하는 미국 격퇴할 수 있는 능력 과시 차원"
"중국, 미 본토 타격 가능한 신형 ICBM도 선보여…미국 대중정책에 경고"

● 북중러 연대 vs 트럼프
이현식 / SBS 기자
"트럼프 "열병식, 아름 다웠다"는 언급 진심이었을 것"
"트럼프, 북중러가 반미 모의해도 제도화된 형태로 못 갈 것이라 보는 듯"
"트럼프, 중국 향한 고강도 압박 완화할 경향도 보여"

● '한반도' 넘어선 북한
*이현식 / SBS 기자
"북한, 동북아 넘어 유럽에 군대 전개…한반도 넘어선 시선으로 판 바꿔"
"북한, 과거 대북정책 효용 가치 없다는 의미 시사…정부, 새 전략 잘 세워야 할 필요"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
