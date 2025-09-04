'나, 이런 사람이야!' 과시한 김정은의 '탈 한반도' 승부수

[편상욱의 뉴스브리핑]



인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)

■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 이현식 SBS 뉴스브리핑팀 기자

--------------------------------------------



● 김정은의 속내는

이현식 / SBS 기자

"김정은, 시진핑·푸틴과 동격이라는 것 과시·선전하고 싶었을 것"

"북한, 2020년 이후 코로나로 타격…러시아 파병으로 '탈 한반도' 승부수"

"김정은, 비핵화 언급 말라는 의미로 보여…미국과 동등한 입장 과시"

"김정은, 자신이 주인공 되는 '상징 효과' 위해 딸 김주애 공식행사에서 제외"



● 시진핑의 속셈은

이현식 / SBS 기자

"시진핑, '반미 빅텐트' 과시 위해 김정은 필요했을 것"

"중국, 미국의 힘·주의 분산하기 위한 전략…우크라 전쟁 빨리 종전되길 원치 않을 것"

"시진핑 "미국의 무력 개입도 두렵지 않다"…전쟁 가능하다는 의미 시사"



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.



(SBS 디지털뉴스편집부)