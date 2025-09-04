뉴스

[여담야담] 법사위 또 '추나 대전'…"발언 사과부터"·"위원장 독선"

SBS 뉴스
작성 2025.09.04
[편상욱의 뉴스브리핑]

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 박성훈 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● '추나대전' 2라운드
이훈기 / 더불어민주당 의원
"나경원, 내면에 초선 경시하는 생각 있는 듯‥충격적"

박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"나경원 초선 발언 나오게 된 맥락 봐야‥추미애 독선이 더 부각돼야"

● '검찰개혁' 충돌
이훈기 / 더불어민주당 의원
"'더 센 특검법' 추진은 당연‥국민 모두가 원해"

박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"특검 수사, 야당 말살하기 위한 시도로 보여"

● '더 센 특검법' 상정
이훈기 / 더불어민주당 의원
"이재명 당시 민주당 대표 수사 때는 수백 차례 압수수색 했어"

박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"재판 의무 공개 조항은 재판 검열하겠다는 것"

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
