[여담야담] 법사위 또 '추나 대전'…"발언 사과부터"·"위원장 독선"

[편상욱의 뉴스브리핑]
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 박성훈 국민의힘 의원
--------------------------------------------
● '추나대전' 2라운드
이훈기 / 더불어민주당 의원
"나경원, 내면에 초선 경시하는 생각 있는 듯‥충격적"
박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"나경원 초선 발언 나오게 된 맥락 봐야‥추미애 독선이 더 부각돼야"
● '검찰개혁' 충돌
이훈기 / 더불어민주당 의원
"'더 센 특검법' 추진은 당연‥국민 모두가 원해"
박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"특검 수사, 야당 말살하기 위한 시도로 보여"
● '더 센 특검법' 상정
이훈기 / 더불어민주당 의원
"이재명 당시 민주당 대표 수사 때는 수백 차례 압수수색 했어"
박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"재판 의무 공개 조항은 재판 검열하겠다는 것"
