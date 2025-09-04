[여담야담] 우원식·김정은, 짧은 만남…북, 생체정보 유출 경계

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 우원식, 김정은과 악수

이훈기 / 더불어민주당 의원

"새 정부, 남북관계 화해 분위기로 가야 한다는 큰 기조 있어"



박성훈 / 국민의힘 수석대변인

"이 대통령 메시지, 김정은에게 전달됐을 가능성 낮아"



● DNA 지우기 '박박'

이훈기 / 더불어민주당 의원

"국가 정상의 모든 것은 국가 기밀‥김정은, 어느 정상보다 조심스러워"



박성훈 / 국민의힘 수석대변인

"북 수행원, 김정은 의자 닦아‥김정은 건강 상태 대외에 알리지 않으려는 의도"





