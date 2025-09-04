뉴스

[여담야담] 우원식·김정은, 짧은 만남…북, 생체정보 유출 경계

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 이훈기 더불어민주당 의원, 박성훈 국민의힘 의원
--------------------------------------------

● 우원식, 김정은과 악수
이훈기 / 더불어민주당 의원
"새 정부, 남북관계 화해 분위기로 가야 한다는 큰 기조 있어"

박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"이 대통령 메시지, 김정은에게 전달됐을 가능성 낮아"

● DNA 지우기 '박박'
이훈기 / 더불어민주당 의원
"국가 정상의 모든 것은 국가 기밀‥김정은, 어느 정상보다 조심스러워"

박성훈 / 국민의힘 수석대변인
"북 수행원, 김정은 의자 닦아‥김정은 건강 상태 대외에 알리지 않으려는 의도"


※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.

(SBS 디지털뉴스편집부)
