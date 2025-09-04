"친한 오빠동생 사이었는데"…'돌싱3' 변혜진, '나솔' 16기 영철과 1년째 열애 인정

이미지 확대하기

MBN '돌싱글즈3' 출연자 변혜진이 ENA PLAY·SBS PLUS '나는 솔로' 16기 출연자 영철과의 열애를 인정했다.지난달 변혜진은 자신의 SNS에 남자친구의 얼굴이 확실히 드러나진 않았지만 전체적인 외형이 담긴 영상과 함께 "1년차 커플 바이브"라며 남자친구의 존재를 공개했다.이후 변혜진은 계곡에서 장난기가 많은 남자친구가 자신의 물에 빠뜨렸다는 내용과 함께 "작년에는 저리 따뜻했던 사람이 이제는 물에 못 빠뜨려 안달이라니, 막무가내인 남자친구 어떻게 말리나요"라며 애정을 드러냈다.이를 본 일부 누리꾼들이 남자친구가 2023년 '나는솔로' 16기 돌싱특집에 출연했던 영철이 아니냐고 물었다.최근 한 누리꾼이 "근데 안 사귄다고 하지 않았어요?"라고 댓글로 묻자, 변혜진은 "사실과 다른 얘기들 때문에 많이 흔들리던 시기가 있었는데 그때마다 차분히 잡아주고 지켜준 덕분에 저희 관계가 자연스럽게 깊어졌습니다. 관심 감사해요"라고 답했다.앞서 두 사람은 2023년 말 파격 콘셉트의 커플 화보 공개로 열애 중인 게 아니냐는 소문에 휩싸였으나 "오빠 동생 사이"라며 둘의 관계를 부인했다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)