더킹덤 리더 단, 오는 9일 육군 현역 입대…팀은 5인 체제로 활동

SBS 뉴스
작성 2025.09.04 14:25 조회수
보이그룹 더킹덤(The KingDom)의 리더 단(정승보, 27)이 국방의 의무를 위해 팬 곁을 잠시 떠난다.

소속사 GF엔터테인먼트는 4일 "더킹덤을 사랑해 주시는 팬 여러분께 감사드린다"며 "멤버 단이 차기 앨범을 준비하던 중 병무청 안내에 따라 예정보다 빠르게 오는 9일 육군 현역으로 입대하게 됐다"고 밝혔다.

신병교육대 입소 장소와 시간은 비공개로 진행된다. GF엔터테인먼트는 "갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐 드려 죄송하다"며 "더킹덤은 앞으로 5인 체제로 활동을 이어갈 예정"이라고 전했다.

단은 더킹덤의 리더이자 래퍼, 보컬을 맡고 있는 핵심 멤버다. 더킹덤 이전에는 그룹 바시티에서 본명으로 활동했으며, 2020년 팀 해체 이후 2021년 2월 더킹덤으로 재데뷔했다.

소속사는 "국방의 의무를 성실히 수행하고 건강한 모습으로 돌아올 단에게 따뜻한 격려와 응원을 부탁드린다"고 당부했다.

한편 더킹덤은 지난해 'History of Kingdom' 시리즈 앨범을 통해 독창적인 세계관과 판타지 콘셉트로 주목받았다.

 

(SBS연예뉴스 강경윤 기자)
