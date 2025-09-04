뉴스

통일부 "'반미 강화·미와 대화' 북한의 모든 가능성에 대비"

김아영 기자
작성 2025.09.04 13:52 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
통일부 "'반미 강화·미와 대화' 북한의 모든 가능성에 대비"
▲ 2일 저녁, 중국 전승절 기념행사 참석을 위해 베이징에 도착한 김정은 북한 국무위원장

정부는 김정은 북한 국무위원장이 어제(3일) 중국 전승절 행사에서 중국·러시아 정상과 나란히 서서 삼각 연대를 부각한 데 대해 "모든 가능성에 대비하고 있다"고 밝혔습니다.

통일부 당국자는 중국 전승절 80주년 기념행사 이후 북한의 향후 전략에 관해 "북중러 정상이 나란히 선 장면으로부터 앞으로 반미 연대가 강화될 가능성이 있지만 한편에서는 북한이 중·러와 돈독해진 관계를 바탕으로 미국과 대화에 나설 수 있다는 상반된 의견이 존재한다"면서 이같이 말했습니다.

이어 "정부는 모든 가능성에 대비하고 있으며 한반도의 비핵화·평화를 위해 모든 노력을 경주할 것"이라고 강조했습니다.

한편, 통일부는 북한이 김정은의 위원장이 딸 김주애와 동행했다는 점을 주민에게 노출하면서 주애에 대한 예우의 수준을 계속 높이고 있다고 평가했습니다.

통일부 당국자는 "북한은 지난 6월 원산갈마해안관광지구 개장 행사 때 리설주가 딸을 예우하면서 뒤로 물러나는 모습을 조선중앙TV로 방영했을 정도로 주애를 예우하고 있다"며 "이번 주애 동반도 예우와 의전의 수준이 높아지는 연장선에 있다고 본다"고 말했습니다.

(사진=평양 조선중앙통신, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
김아영 기자 사진
김아영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지