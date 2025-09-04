국민의힘 '특검 규탄' 강경 투쟁 모드…"목숨 걸고 진격"

▲ 국민의힘 장동혁 대표, 송언석 원내대표를 비롯한 소속 의원과 당원들이 4일 서울 여의도 국회 본청 계단에서 열린 야당말살 정치탄압 특검수사 규탄대회에 참석해 구호를 외치고 있다.

국민의힘은 조은석 내란특별검사팀의 원내대표실·원내행정실 압수수색 시도가 사흘째 이어진 4일 '결사 항전'을 외치며 대여 투쟁 강도를 한층 끌어올렸습니다.국민의힘은 특검의 전방위적인 압수수색을 더불어민주당의 내란특별재판부 설치 추진과 연계된 '야당 탄압'이라고 규정하고 특검 수사를 성토하는 동시에 정부·여당을 향해 강경한 메시지를 쏟아냈습니다.국민의힘은 이날 오전 국회 본관 앞 중앙계단에서 '야당 말살 정치 탄압 특검 수사 규탄대회'를 열었습니다.의원과 당원들은 빗속에 우의를 입고서 목소리를 높였습니다.장동혁 대표는 "오늘은 쓰레기 같은 내란 정당 프레임을 깨는 날이 될 것"이라며 "무도한 이재명 정권을 무너뜨리는 첫날이 될 것"이라고 말했습니다.장 대표는 "모래 위에 쌓아 올린 정치 특검의 수사는 결국 이재명 정권의 목을 베는 칼날이 될 것"이라며 "이재명 정권을 무너뜨리기 위해서 목숨 걸고 진격해야 한다"고 강조했습니다.송언석 원내대표는 "특검이 지금 압수수색 영장을 가지고 국회 본관에 들어왔다는데 완전히 불법"이라며 "털어도 먼지가 안 나오니까 막무가내로 야당 원내대표실을 털어서 별건 수사라도 하겠다는 게 불법 과잉 수사 아니겠느냐"고 비판했습니다.송 원내대표는 "특검이 없는 죄를 만들어 기소해 봐야 법원에서 당연히 무죄가 나올 것으로 예상되니까 민주당은 자기들이 조종할 수 있는 특별재판부를 만들어 유죄로 만들려고 한다"며 "불법 무도한 특검과 민주당 일당독재에 끝까지 맞서 싸우겠다"고 했습니다.곽규택 원내수석대변인은 "특검의 목적이 야당 탄압으로 변질해 국민의힘 의원을 겨냥하고 있다"며 "국회에서는 의회주의로, 법정에서는 법치로, 거리에서는 국민과 함께 야당 말살, 정치 탄압, 특검 수사에 대해 끝까지 책임을 묻겠다"고 말했습니다.국민의힘은 오늘(4일) 조은석 특검과 검사, 수사관 8명을 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다.(사진=연합뉴스)