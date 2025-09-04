강릉만 피해가는 비…동해안 북·남부 '호우'·중부 '찔끔'

▲ 4일 강원 강릉시 주요 상수원인 오봉저수지 일원에 비가 내리고 있다. 한 강릉시민이 맨바닥을 드러낸 저수지를 바라보고 있다.

이미지 확대하기

비가 강릉만 피해 가고 있습니다.오늘(4일) 기상청에 따르면 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가면서 중부지방을 중심으로 비가 내리고 있습니다.앞으로 기압골은 동해상으로 빠져나가고, 동해북부해상에 자리한 고기압과 제15호 태풍 페이파 사이에서 부는 동풍의 영향으로 동해안에 비가 내리겠습니다.문제는 동해안 가운데 남부와 북부에 비가 집중되고 강원 강릉시 등 중부에는 '찔끔' 오고 말 것이라는 점입니다.기상청은 오늘 오전 11시 예보에서 강원남부동해안·경북동해안·경북북동산지에 10∼60㎜(경북북부동해안 최대 80㎜ 이상), 강원북부동해안과 강원내륙·산지에 5∼20㎜, 강원중부동해안에는 5㎜ 안팎의 비가 내릴 것으로 내다봤습니다.강원남부동해안과 경북북부동해안의 경우 동해북부해상 고기압 때문에 부는 차고 건조한 북동풍과 태풍 페이파에서 부는 고온다습한 남동풍이 합쳐진 강한 동풍이 불어 들면서, 강원북부동해안은 기압골에 동반된 비구름대에 동풍이 습기를 더하면서 비가 제법 오겠습니다.그러나 강원중부동해안은 기압골 비구름대 영향권에서도 빗겨 나 있고, 동풍도 약하게 불면서 비가 적게 내리겠습니다.실제 강원 남부 동해안인 삼척시 원덕읍에는 오늘 들어 오전 11시 40분까지 54.0㎜의 비가 왔지만 강릉에는 1.0㎜만 내렸습니다.오늘 동해안 외 지역 추가 강수량은 경기남부·서해5도·전북서해안 5∼10㎜, 서울·인천·경기북부·전남북부서해안·울릉도·독도 5㎜ 안팎 정도일 것으로 보입니다.주말인 6∼7일에도 비가 오겠으나 이때는 우리나라에 동풍이 불어 들지 않아 강원 영동에는 강수가 없겠습니다.토요일인 6일 북태평양고기압 가장자리가 남해상에 이른 가운데 우리나라 북쪽으로 저기압이 지나면서 고온다습한 공기가 유입, 오전 중서부부터 비가 내릴 전망입니다.비가 본격적으로 쏟아지는 시점은 저기압 후면으로 건조공기가 남하해 기존 고온다습한 공기와 충돌하는 6일 밤이 되겠으며, 7일 오후 중부지방부터 점차 그쳐가겠습니다.호우특보가 내려지는 지역도 있겠으며, 비가 가장 집중적으로 쏟아지리라 예상되는 호남에는 시간당 30∼50㎜씩 내리기도 하겠습니다.다만 북쪽에서 건조공기가 예상보다 강하게 남하해 들어오면, 건조공기가 가라앉는 지역에 저기압이 발달하면서 수도권 강수량이 늘어날 수 있습니다.북태평양고기압은 주말 이후에도 남해상까지 세력을 뻗치고 있겠습니다.이에 8∼9일 제주와 남부지방에 비가 예상되는데, 만약 서쪽에서 저기압이 발달해 들어오면 비구름대를 끌어올려 비 오는 지역이 북쪽으로 확장될 수 있습니다.(사진=기상청 제공, 연합뉴스)