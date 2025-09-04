뉴스

임신한 전처 잔혹 살해, 말리던 아내까지…40대 결국

유영규 기자
작성 2025.09.04 12:27 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대법원
▲ 대법원

임신한 전처를 잔혹하게 살해한 40대 남성에게 징역 40년형이 확정됐습니다.

오늘(4일) 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 살인 및 살인미수 혐의로 기소된 A(45) 씨에게 징역 40년을 선고한 원심판결을 최근 확정했습니다.

A 씨는 지난해 3월 28일 전주시 한 미용실에서 이혼한 전처인 30대 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.

그는 옆에서 범행을 말린 B 씨의 사실혼 배우자에게도 흉기를 휘둘러 다치게 했습니다.

사건 당시 B 씨는 임신 7개월째였습니다.

경찰과 소방 당국은 B 씨의 임신 사실을 확인하고 병원으로 옮겨 제왕절개로 태아를 구조했지만, 신생아도 태어난 지 19일 만에 엄마를 따라 숨을 거뒀습니다.

2심은 "피해자 배 속에 있던 태아도 엄마가 사망하는 처참한 현실을 마주하고 가족 품에 제대로 안겨보지도 못한 채 19일 만에 숨을 거뒀다"면서 "피고인은 원심과 항소심에서 여러 차례 반성문을 제출했지만, 유족의 고통을 덜어주고 용서를 구하기에는 현저히 부족하다"고 질타했습니다.

A 씨가 판결에 불복했으나 대법원도 원심 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지