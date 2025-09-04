[날씨] 동해안 계속 비…충청 이남 곳곳 소나기

현재 일부 강원과 충청, 그리고 호남 서해안 지역과 경북 북동 산지 지역에 비구름이 이 자리하고 있습니다.



특히 삼척에는 시간당 30mm가 넘는 세찬 비가 내리면서 호우 경보가 내려졌고요.



울진에도 호우 경보가, 그 밖의 경북 북동 산지에는 호우주의보가 발효 중입니다.



오늘 동해안 지역은 비가 오락가락 계속 이어지겠고요.



수도권과 강원, 충남 서해안과 전북 서해안, 전남 서해안 지역은 낮까지 비가 이어지다 그치겠는데요.



강수량 살펴보시면 동해안 지역에 10~60mm가 예상되고 가뭄이 극심한 강릉 지역의 비의 양은 5mm 미만으로 양이 많지 않겠습니다.



오늘 충청 이남 곳곳에는 불시에 소나기가 쏟아질 때 있겠습니다.



양을 살펴보시면 충청과 영남 지역에 5~40mm, 호남 지역에 5~60mm, 제주 지역에 60mm 이상의 많은 비가 예상되고요.



비나 소나기가 내릴 때는 돌풍과 천둥 번개를 동반할 수 있다는 점 참고해 주셔야겠습니다.



오늘 서울의 낮 최고 기온 29도, 태백은 25도로 중부지방은 더위가 주춤하겠고요.



남부 지방은 대구의 낮 최고 기온 32도, 전주는 33도 예상됩니다.



토요일과 일요일 사이 영동 지역을 제외한 전국에 또 비가 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)