연쇄살인범과 기자의 심리 대결…'살인자 리포트'

<앵커>



연쇄살인범과 기자의 숨 막히는 심리 대결을 그린 영화 살인자 리포트가 개봉합니다. 대표적인 오컬트 호러물인 컨저링 시리즈의 마지막 작품과 사회에 첫 발을 내딛는 청춘들의 성장을 그린 영화 3학년 2학기도 관객을 찾아옵니다.



영화 소개 조제행 기자입니다.



<기자>



[살인자 리포트 (9월 5일 개봉) / 감독 : 조영준 / 출연 : 조여정, 정성일]



기자에게 걸려온 한 통의 전화 인터뷰에 응하면 피해자를 살려주겠다는 연쇄살인범의 제안 그렇게 시작된 인터뷰는 예상과 달리 흘러가면서 연쇄살인범과 기자 간의 숨 막히는 심리 대결이 펼쳐집니다.



조여정, 정성일 두 배우의 팽팽한 연기 대결이 관점 포인트입니다.



[조여정/배우 : 일대일 인터뷰로만 이루어져서 이 시나리오의 밀도만큼 내가 영화로 그 밀도를 유지하고 감당해 낼 수 있을까 이런 겁은 상당히 났던 것 같아요.]



[정성일/배우 : 인터뷰하는 그 과정에서 서로 약간의 기싸움이 사람을 믿을 수 있나 없나, 내가 이 사람을 믿게끔 만들 수 있나 없나 그런 과정에서의 정말 좀 밀도 있는 장면들이 (몰입감을 줍니다.)]



---



[컨저링: 마지막 의식 (9월 3일 개봉) / 감독 : 마이클 차베즈 / 출연 : 베라 파미가, 패트릭 윌슨]



오랜 시간 사악한 악령과 싸워온 워렌 부부.



이들에게 딸 주디가 생기면서 보다 안전한 삶을 살고 싶어 합니다.



하지만 스멀 일가에 나타난 사악한 존재는 이 가족의 운명을 바꿔버립니다.



오컬트 호러물의 정통을 이어온 컨저링 시리즈의 네 번째 이야기이자 마지막 이야기입니다.



시리즈를 함께 하며 성공적으로 이끈 베라 파미가, 패트릭 윌슨 두 배우의 연기 호흡이 좋습니다.



---



[3학년 2학기 (9월 3일 개봉) } / 감독 : 이란희 / 출연 유이하, 김성국, 양지운, 김소완, 강진아]



졸업을 앞둔 3학년 2학기 중소기업 현장 실습생으로 학교를 떠나 공장에서 일하게 된 19살 청춘들의 모습이 그려집니다.



첫 사회생활의 설렘도 잠시 일의 고단함과 냉정한 평가, 예기치 못한 일들이 일어납니다.



그렇게 성장해 나가는 현장 실습생들의 모습을 담백하게 담아낸 영화입니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 안여진)