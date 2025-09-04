프리즈 서울·키아프 개막…첫날부터 관람객 붐벼

<앵커>



글로벌 아트 페어 프리즈 서울과 한국화랑협회의 키아프가 동시에 개막했습니다. 국내 갤러리 위주였던 키아프에 해외 갤러리의 참여가 많아지면서 관람객도 크게 늘었습니다.



이주상 기자입니다.



<기자>



올해 4회째를 맞은 프리즈 서울은 국내외 120여 갤러리가 참여하고 있습니다.



독일 신표현주의의 선구자 게오르크 바젤리츠를 비롯해 구상미술의 살아 있는 전설 알렉스 카츠, 손가락 페인팅으로 흑인의 정체성을 담아낸 아모아코 보아포 등 현대미술의 흐름을 가늠해 볼 수 있는 작품들이 눈길을 끕니다.



미술 시장의 불황에도 불구하고 해외 유명 갤러리들은 한국의 역동성에 기대하고 있습니다.



[닉 시무노비치/가고시안 아시아 매니징 파트너 : 예술에 대해 더 많이 배우겠다며 관심을 갖는 수집가들이 꾸준히 늘고 있습니다. 현대 미술을 관찰하고, 관심을 가져나가는 것이 문화의 핵심이 된 것은 분명합니다.]



한국 작가들의 잠재력 또한 해외 갤러리들이 주목하고 있습니다.



[카멜 메누르/카멜 메누르 갤러리 대표 : 한국 예술가들이 세상을 어떻게 보고 있고, 오늘의 한국에 대해 어떤 이야기를 들려줄 수 있는지 알고 정말 놀랐습니다. 이들을 통해 한국의 예술적 DNA를 제대로 확인할 수 있을 것이라고 생각합니다.]



함께 열리는 키아프도 175개의 갤러리가 참여하고 있는데, 3분의 1이 해외 갤러리입니다.



키아프는 개막일인 어제(3일) 관람객이 9천600명으로 작년보다 30% 늘어났다고 밝혔습니다.



프리즈 서울에 국내 갤러리 참여가 늘고 해외 대작들이 줄어든 반면, 키아프에는 해외 갤러리가 많아지면서 올해는 동시에 열리는 두 아트페어의 차별성이 줄어들었다는 평가가 나오고 있습니다.



(영상편집 : 박진훈, VJ : 오세관)