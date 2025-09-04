특검, 국민의힘 원내대표실 압수수색 사흘째 시도

<앵커>



특검이 사흘째 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 집행에 나섰습니다. 국민의힘은 강압적인 압수수색이라며 특검팀을 검찰에 고발했습니다.



내란특검팀이 오늘(4일) 오전, 국회 본관에 있는 국민의힘 원내대표실과 원내행정국 등에 대한 압수수색영장 집행을 시도하고 있다고 밝혔습니다.



특검의 압수수색은 그제와 어제에 이은 세 번째 시도로, 추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 의혹과 관련된 집행입니다.



앞서 국민의힘 의원들이 야당 말살이라고 반박하며 영장 집행을 막아서면서 두 차례 시도가 무산된 바 있습니다.



국민의힘은 특검팀이 영장에 적시한 압수 대상 기간이 지난해 5월부터로 지나치게 길다고 지적했습니다.



특검팀은 "윤석열 전 대통령 등의 비상계엄 논의가 시작된 지난해 3월 정도부터 원내대표가 계엄을 인지했을 가능성도 배제할 수 없다"는 입장입니다.



특검팀이 발부받은 압수수색영장의 집행 기한은 내일까지로 알려졌는데, 국민의힘이 '무기한 농성'을 예고한 만큼 관련 자료를 임의제출 방식으로 확보할 가능성도 일각에서는 거론되고 있습니다.



하지만 특검팀은 어제 브리핑에서 임의제출 형식으로 자료를 받는 것에 대해서는 "원칙적인 절차에 따라 집행하겠다"며 압수수색을 집행하겠다는 입장입니다.



특검팀은 어제 국민의힘 원내대표실 당직자 등 당 사무처 직원의 자택 등을 압수수색했는데, 국민의힘은 강압적으로 압수수색을 진행했다며 조은석 특별검사팀을 오늘 직권남용 혐의로 서울중앙지검에 고발했습니다.



