'우리들의 발라드' 녹화 쉬는 시간에 무슨 일이?…무반주 명품 라이브에 '고막 힐링'

'우리들의 발라드'의 연예인 탑백귀 대표단이 즉석 무반주 라이브로 '고막 힐링'을 선사했다.



오는 23일(화) 첫 방송될 SBS 신규 음악 오디션 '우리들의 발라드'는 우리 기억 속 매 순간마다 함께 했던 인생 발라드를 공유하고 그 시절 나의 노래였던 발라드를 새롭게 불러줄 2025년의 새로운 목소리를 찾는 음악 오디션 프로그램이다. 정재형, 차태현, 추성훈, 전현무, 박경림, 대니 구, 크러쉬, 정승환, 오마이걸 미미로 구성된 연예인 탑백귀 대표단을 포함, 탑백귀 150인이 집단 지성의 힘으로 평균 나이 18.2세인 참가자들 사이에서 원석을 발굴한다.



4일 유튜브 공식 채널에 공개된 2차 티저 영상에는 '우리들의 발라드' 1라운드 녹화 쉬는 시간의 모습이 담겼다.



영상에서 정재형은 "우리 좌석 놓아져 있는 모양이 높은음자리표 같다"고 관심을 보이고 박경림 역시 "여기 모든 분들이랑 저희가 한 선으로 이어지고 있네요"라고 세트 디자인의 의미를 알아채 탑백귀 150인이 함께 뽑는 집단 오디션을 궁금케 했다.



그런가 하면 전현무가 탑백귀들에게 정재형이 작곡한 노래를 묻자 많은 곡을 제치고 "순정마초"라는 답이 돌아온다. 전현무의 제안으로 정재형이 오랜만에 '순정마초'를 부르다 웃음이 터진 가운데 전현무는 이를 놓치지 않고 "이러면 버튼 누르면 안 되는 거 아시죠? 이러면 탈락"이라고 입담을 뽐내 재미를 안긴다. 이후 크러쉬가 '가끔'을 열창하며 순식간에 현장을 장악하자 전현무는 "이럴 때 버튼 누르시는 거예요"라고 합격의 좋은 예로 꼽는다.



또 다른 히트곡의 주인공으로 소개된 차태현은 영화 '복면 달호'에서 사랑받은 '이차선 다리'를 곧바로 출력하며 호응을 유도하는 노련함까지 장착해 즐거움을 더한다. 빠질 수 없는 감성 발라더 정승환은 '이 바보야'로 귀 호강을 선사하고 '아조씨' 추성훈은 2025년 버전 '하나의 사랑'으로 분위기를 이어가 뜨거운 박수를 받는다.



그러자 위기감을 느낀 정재형이 "나 다시 할래. 아까 너무 그냥 불렀어"라며 냅다 '순정마초'를 부른다. 그러나 전현무는 "아까랑 뭐가 다르죠?"라고 응수, 두 사람의 유쾌한 티격태격 모멘트가 포착된다. 이에 탑백귀 대표단의 다채로운 케미스트리도 확인할 수 있는 '우리들의 발라드' 첫 방송이 기다려진다.



'우리들의 발라드'는 'K팝스타'의 박성훈 CP, 정익승 PD와 2024년 넷플릭스 글로벌 히트작 '흑백요리사'의 모은설 작가, '미운 우리 새끼'를 이끌던 안정현 PD가 뭉쳐 주목받고 있다. 오디션 명가 SBS가 세계 속에 K-POP 기준을 제시하고 대중음악을 선도해 온 SM엔터테인먼트, 대한민국 문화 콘텐츠 기업이자 최고의 매니지먼트사 SM C&C와 함께하는 대형 오디션 프로그램으로, 오는 23일(화) 밤 9시에 첫 방송된다.



강선애 기자



