대한빙상경기연맹, 피싱 범죄로 6천만 원 피해…경찰 조사

▲ 대한빙상경기연맹 로고

대한빙상경기연맹이 쇼트트랙 국제대회 대표팀 파견 과정에서 피싱(Phishing) 범죄 피해를 본 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(4일) 빙상계에 따르면, 대한빙상경기연맹은 지난 1월 국제대회 조직위원회 등을 사칭한 계좌로 두 차례에 걸쳐 6천만 원 상당의 금액을 송금한 뒤 7월에야 피해 사실을 인지하고 서울 송파경찰서에 관련 내용을 신고했습니다.연맹은 2024-2025 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 6차 대회를 앞둔 올해 1월 대회 조직위원회로부터 현지 체류비 사전 청구서와 입금 계좌를 이메일로 받았습니다.연맹 담당자는 쇼트트랙 대표팀의 이탈리아 밀라노 현지 호텔 숙박비, 식비 등을 포함해 약 3천900만 원을 송금했습니다.아울러 연맹은 비슷한 시기에 캐나다 퀘벡에서 열린 2024-2025 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 3차 대회 관계자로부터도 비슷한 이메일을 수신해 2천100만 원을 보냈습니다.그러나 해당 메일은 대회 조직위와 관계자가 보내지 않은 것으로 드러났습니다.뒤늦게 피해 사실을 확인한 빙상연맹은 범죄 행위라고 판단한 뒤 내부 조사를 거쳐 경찰에 신고했습니다.