뉴스

대한빙상경기연맹, 피싱 범죄로 6천만 원 피해…경찰 조사

전영민 기자
작성 2025.09.04 10:59 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
대한빙상경기연맹, 피싱 범죄로 6천만 원 피해…경찰 조사
▲ 대한빙상경기연맹 로고

대한빙상경기연맹이 쇼트트랙 국제대회 대표팀 파견 과정에서 피싱(Phishing) 범죄 피해를 본 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.

오늘(4일) 빙상계에 따르면, 대한빙상경기연맹은 지난 1월 국제대회 조직위원회 등을 사칭한 계좌로 두 차례에 걸쳐 6천만 원 상당의 금액을 송금한 뒤 7월에야 피해 사실을 인지하고 서울 송파경찰서에 관련 내용을 신고했습니다.

연맹은 2024-2025 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 월드투어 6차 대회를 앞둔 올해 1월 대회 조직위원회로부터 현지 체류비 사전 청구서와 입금 계좌를 이메일로 받았습니다.

연맹 담당자는 쇼트트랙 대표팀의 이탈리아 밀라노 현지 호텔 숙박비, 식비 등을 포함해 약 3천900만 원을 송금했습니다.

아울러 연맹은 비슷한 시기에 캐나다 퀘벡에서 열린 2024-2025 ISU 쇼트트랙 주니어 월드컵 3차 대회 관계자로부터도 비슷한 이메일을 수신해 2천100만 원을 보냈습니다.

그러나 해당 메일은 대회 조직위와 관계자가 보내지 않은 것으로 드러났습니다.

뒤늦게 피해 사실을 확인한 빙상연맹은 범죄 행위라고 판단한 뒤 내부 조사를 거쳐 경찰에 신고했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지