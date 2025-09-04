한국인 여성도 부상…리스본 명물 '푸니쿨라' 탈선 참사

▲ 포르투갈 리스본 케이블 전차 탈선 사고

포르투갈 리스본의 대표 관광 교통수단인 글로리아 푸니쿨라 탈선 사고로 최소 15명이 숨지고 23명이 다쳤습니다.AP·로이터 등 외신은 3일(현지시간) 저녁, 리스본 도심을 오르내리던 푸니쿨라 차량이 선로를 이탈해 인근 건물과 충돌했다고 보도했습니다.부상자 가운데 5명은 위중한 상태로 전해졌으며, 현지 언론은 부상자 명단에 한국인 여성 1명이 포함돼 있다고 밝혔습니다.리스본 소방당국은 오후 6시쯤 케이블 이탈로 차량이 통제력을 잃은 것으로 추정했습니다.사고 현장 영상에는 노란색 푸니쿨라가 전복돼 연기와 잔해에 휩싸인 모습, 구조대가 승객을 꺼내는 장면이 담겼습니다.선로 반대편에 있던 다른 차량에서도 놀란 승객들이 창문을 통해 긴급 탈출하는 모습이 포착됐습니다.현지에 거주하는 한 한국인은 SNS에 "우리 동네 대형 사고로 한국 여성분 병원으로 긴급 이송. 바로 옆 호텔 루프톱 바에 있었다. 우리가 거기 탔다가 참변을 당할 수도 있었다고 생각하니 온몸에 소름이"라고 썼다.카를루스 모에다스 리스본 시장은 "오늘은 도시 전체가 비극에 잠긴 날"이라며 애도의 뜻을 밝혔습니다.마르셀루 헤벨루 드소자 대통령 역시 성명을 통해 희생자 가족들에게 위로를 전하며 "당국이 조속히 사고 원인을 규명하길 바란다"고 말했습니다.포르투갈 정부는 4일을 국가 애도의 날로 선포했습니다.