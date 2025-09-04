국힘 "우 의장, 특검 압수수색 집행 허가 의혹…사실이면 천인공노"

▲ '계엄 해제 표결 방해 의혹'을 수사하는 조은석 내란 특별검사팀의 국민의힘 원내대표실에 대한 압수수색 시도가 이어지고 있는 3일 국민의힘 의원들이 서울 여의도 국회 원내대표실 앞에서 긴급의원총회를 하고 있는 가운데 국회 사무처 관계자들이 이를 촬영한 것 등과 관련해 송언석 원내대표가 항의하고 있다.

국민의힘은 오늘(4일) "이재명 정권과 특검 눈치 보기에 급급한 우원식 국회의장은 각성하고 반성하라"고 촉구했습니다.최은석 원내수석대변인은 오늘 논평에서 우 의장이 국민의힘 원내대표실 등을 대상으로 한 특검의 압수수색 영장 집행을 허락하고 방중 길에 올랐다는 의혹을 제기했습니다.최 원내수석대변인은 "만약 의혹이 사실이라면 그야말로 천인공노할 일"이라며 "정치보복 특검이 국회를 마음껏 휘젓도록 의장이 제대로 판을 깔아준 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "국회를 특검의 놀이터로 전락시킨 법적·정치적 책임을 분명히 져야 한다"고 주장했습니다.최 원내수석대변인은 "우 의장은 특검이 정치 탄압에 나설 수 있도록 길을 터준 것인지 국민께 진실을 밝히고 사죄해야 한다"며 "지금처럼 반성과 자각 없이 이재명 정권 바라기, 북한 바라기에만 열중한다면 결국 국회의장직에서 물러날 수밖에 없게 될 것을 명심하기를 바란다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)