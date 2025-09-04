[자막뉴스] 앞으로 순경 공채 여성에게 유리해진다? 살펴보니

내년부터 경찰공무원 공채 시험이 남녀 통합 선발 방식으로 바뀌고, 일각에서 "여성들에게 더 유리하다"는 지적이 제기되자 경찰청이 진화에 나섰습니다.



경찰청은 선발 직원 가운데 여성 정원을 전체 20% 안팎으로 정해뒀던 기존 방식과 다르게 내년부터 성별 구별 없이 필기시험과 체력검사를 실시한다고 밝혔습니다.



체력검사는 기존 점수제가 아닌 합격 또는 불합격 방식으로 바뀝니다.



장애물 달리기, 장대 허들넘기, 밀기와 당기기 구조하기, 방아쇠 당기기 등 5개 코스로 구성됩니다.



남녀 모두 4.2kg 조끼를 착용하고 5개 코스를 4분 40초 안에 통과해야 합격처리 됩니다.



이를 두고 유명 경찰 공무원시험 강사가 유튜브에서, "내년 순경 공채 합격자의 60~70%가 여성이 될 것"이라고 지적했고, 남성 수험생들에게 불리해질 것이라는 목소리가 높아지자, 경찰청은 어제 설명자료를 내고 2023년 경위 공채와 경찰행정 경력경쟁채용에서 이런 방식의 순환식 체력검사를 시범 도입한 결과, 남성과 여성 통과율이 각각 90% 후반, 70% 전후였다고 밝혔습니다.



또 최종 합격자 구성은 남녀가 각각 36명, 14명이었고, 지난해에는 남성 40명, 여성 10명이었습니다.



경찰청은 여성이 급격히 많이 선발될 것이라는 우려는 실제 운영 결과와 다르다며, 순환식 체력검사가 미국 뉴욕경찰과 캐나다 같은 해외 경찰관 채용시험에서도 실시되고 있다고 덧붙였습니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 이승진 / 디자인: 임도희 / 제작:디지털뉴스편집부)