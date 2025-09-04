2026 NBA 올스타전, 미국 2팀＋월드 1팀 라운드로빈 형식 전망

▲ 2025 올스타전에서 MVP를 수상한 커리

올 시즌 미국프로농구(NBA) 올스타전은 미국인으로 구성된 2개 팀과 비미국인으로 구성된 '월드팀' 1팀을 합쳐 3개 팀이 경쟁하는 형식으로 진행될 것으로 보입니다.미국 ESPN은 오늘(4일) "2026년 NBA 올스타전은 미국팀 2팀과 월드팀 1팀이 참가하는 라운드 로빈 토너먼트가 될 가능성이 높다"고 보도했습니다.NBA와 선수노조는 NBA 경기 운영위원회에 이러한 방식을 제안했고, 각 팀 구단주, 팀 경영진, 선수들의 반응은 긍정적이었다고 ESPN은 전했습니다.각 팀은 8명으로 구성될 예정이고, 정규리그 경기처럼 쿼터 당 경기 시간은 12분입니다.2025-2026 시즌 NBA 올스타전은 내년 2월 16일 로스앤젤레스(LA) 클리퍼스의 새 홈구장인 미국 캘리포니아주 잉글우드의 인튜이트 돔에서 열립니다.올스타전이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 기간에 개최되는 데 대해 애덤 실버 NBA 커미셔너는 "우리는 그 부분을 간과하지 않는다"고 했습니다.그는 앞서 지난 4월 "기존 올스타전 형식을 고수하는 대신 국제 경쟁을 도입한다면 우리에겐 뭔가를 시도할 엄청난 기회가 될 것"이라고 말했습니다.