'결혼 피로연' 윤여정, '미나리'와 같은 듯 다른 K-할머니 연기 "깊은 울림 선사"

배우 윤여정이 할리우드 신작 '결혼 피로연'에서 또 한 번 K-할머니의 개성을 보여준다.'결혼 피로연​'은 두 동성 커플의 가짜 결혼 계획에 눈치 100단 K-할머니가 등장하며 벌어지는 예측불가 코미디. 1993년 개봉한 대만 거장 이안의 동명 영화를 리메이크했다.윤여정은 '미나리'를 통해 제93회 아카데미 여우조연상을 수상하며 한국 영화계에 새로운 역사를 쓴 바 있다. 한국 배우 최초의 아카데미 연기상으로, 수상 그 이상의 깊은 의미를 띤다. 이 영화에서 윤여정은 한국의 전통적인 할머니상을 구현하며 한국 관객들의 깊은 공감을 끌어냈다.이번 '결혼 피로연'에서 윤여정은 동성애자인 손자 '민'(한기찬)을 품는 할머니 '자영' 역을 맡아, 차별과 편견 속에서도 가족을 온기로 감싸안는 특별한 'K-할머니'를 선보인다. '미나리'에서 '순자'로 미국 이민 1세대의 애환을 전했다면, 이번 작품에서는 손자 '민'을 중심으로 펼쳐지는 두 동성 커플의 가짜 결혼을 의심하며 눈치 100단의 면모를 발휘, 유쾌한 웃음까지 선사할 예정이다.지난 1월 선댄스영화제, 4월 북미 개봉 당시 윤여정의 연기는 극찬을 받았다. 뉴욕 타임스는 "K-할머니를 빛나게 하는 윤여정의 연기"라고 호평했으며, 버라이어티는 "스크린을 장악하는 존재감, 깊은 울림을 주는 윤여정의 연기"라고 극찬했다.한편, 윤여정은 '결혼 피로연'으로 제30회 부산국제영화제를 찾아, 한기찬, 앤드류 안 감독과 관객과의 대화를 진행할 예정이다. 섬세하고 세련된 연출을 선보인 앤드류 안 감독 역시 한국계 감독으로, '미나리'의 정이삭 감독에 이어 윤여정과 한국계 감독의 두 번째 협업이라는 점도 영화 팬들의 이목을 끄는 포인트다.윤여정의 할리우드 두 번째 작품인 '결혼 피로연'은 9월 24일 롯데시네마 단독 개봉으로 만날 수 있다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)