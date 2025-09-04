북 "북러 정상, 전망적 협조계획 상세히 토의"

▲ 북한의 조선중앙통신은 전승절 80주년 열병식에 참석하기 위해 중국을 방문한 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 3일 베이징 댜오위타이 국빈관에서 회담을 가졌다고 4일 보도했다.

중국 전승절 80주년 열병식을 계기로 열린 북러 정상회담에서 양국 간 향후 협력 계획이 논의됐다고 조선중앙통신이 보도했습니다.조선중앙통신은 김정은 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령이 어제(3일) 베이징 댜오위타이 국빈관에서 개최된 양자 회담에서 "전망적인 협조계획들에 대하여 상세히 토의"했다고 전했습니다.중앙통신은 양 정상이 쌍무 관계를 계속 높은 수준으로 인도해 나갈 확고부동한 의지를 확인하고, '중요 국제 및 지역문제'에 대해서도 허심탄회한 의견을 교환했다고 밝혔습니다.푸틴 대통령은 양국은 "특수한 신뢰관계, 우호관계, 동맹관계"라면서, 쿠르스크 파병 북한군의 '용감성과 영웅성'을 높이 평가한 뒤 "전체 조선 인민에게 보내는 가장 뜨거운 인사를 전해주기 바란다"고 밝혔습니다.김 위원장은 "앞으로도 국가주권과 영토 완정, 안전이익을 수호하기 위한 러시아 정부와 군대, 인민의 투쟁을 전적으로 지지할 것"이라며, 그것을 형제적 의무로 간주하고 북러 국가 간 조약 이행에 변함없이 충실할 것이라고 강조했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)