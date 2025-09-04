뉴스

[자막뉴스] "장기 계속 이식할 수 있고…불멸 이룰 수 있다" 전승절에서 시진핑과 푸틴이 나눈 무서운 대화

정경윤 기자
작성 2025.09.04
어제 오전 중국 전승절 행사에 참석해 시진핑 중국 주석을 만난 김정은 북한 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령.

톈안먼 망루로 함께 걸어 올라가는 동안 시 주석과 푸틴 대통령의 대화가 녹음됐습니다.

[시진핑 / 중국 국가주석 (통역) : 과거에는 사람들이 70세 이상 사는 경우가 거의 없었지만, 오늘날 사람들은 70세가 되면 여전히 어린아이라고 말합니다.] 

[푸틴 / 러시아 대통령 (통역) : 인간의 장기는 지속적으로 이식될 수 있습니다. 오래 살수록 젊어지고, (불멸을) 이룰 수도 있습니다.] 

30초 쯤 뒤, 망루에 올라가는 동안에도 관련 대화가 이어집니다.

[시진핑 / 중국 국가주석 : 어떤 사람들은 금세기에 인간이 최대 150세까지 살 수 있다고 예측합니다.] 

대화의 맥락이 정확하게 들리진 않지만 불멸과 영생과 관련한 내용입니다.

카메라가 켜져 있는 줄 미처 인식하지 못하고 대화를 나눈 것으로 보입니다.

외신 화면에 포착된 이 내용에 대해 러시아 정부와 중국 외교부는 즉각적으로 답변하진 않았습니다.

[기자 : 당신과 시 주석이 나이, 불멸, 장기 이식에 대해 논의하는 장면이 방송되었습니다.]

[푸틴 / 러시아 대통령 : 저는 주의를 기울이지 않았는데 그래서, 뭐가...] 

[기자 : 사람들이 언젠가는 150년 이상 살 수 있을 거라고 정말로 생각하세요?] 

[푸틴 / 러시아 대통령 : 아, 네. 우리가 퍼레이드에 걸어갈 때 의장님께서 그것에 대해 말씀하신 것 같아요.] 

시 주석과 푸틴 대통령은 만 72세입니다.

시 주석은 2012년 이래 13년 째 자리를 지키고 있으며, 2000년에 집권한 푸틴 대통령은 지난해 5연임을 확정지으며 현대판 '차르'로 군림하고 있습니다.

(취재: 정경윤 / 영상편집: 이승희 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
