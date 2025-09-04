리스본 전차 사고 15명 사망…한국인 1명 부상

<앵커>



포르투갈 리스본에서 관광객들이 많이 이용하는 케이블 전차가 탈선해 15명이 숨지고 18명이 다쳤습니다. 부상자 가운데 한국인 여성 1명도 포함된 것으로 알려졌습니다.



언덕길 위에 케이블 전차가 심하게 파손돼 있고 구조대원들이 분주히 움직입니다.



현지 시간 3일 저녁 6시쯤 포르투갈 리스본에서 케이블 전차가 탈선하는 사고가 났습니다.



이 사고로 최소 15명이 숨지고 18명이 다쳤는데 부상자 5명은 중태입니다.



[목격자 : 전차가 1.5미터가량 아래로 밀려 떨어지면서 굉음이 났습니다. 안에는 승객들이 가득 차 있었습니다.]



부상자 중에는 한국인 여성 1명도 포함됐다고 현지 언론은 전했습니다.



구체적인 신원이나 한국인 피해자가 더 있는지 등은 확인되지 않고 있습니다.



일명 '푸니쿨라'로 불리는 이 케이블 전차는 리스본 언덕을 오르내리는 대표적인 관광 교통수단입니다.



리스본 랜드마크 중 하나로 관광객들이 많이 이용하는데 부상자 가운데 일부는 외국 국적 관광객인 걸로 알려졌습니다.



[티아고 아우구스토/포르투갈 긴급구조당국 대변인 : 아직 확실히 말씀드릴 수는 없습니다. 외국인 성씨가 여럿 확인됐지만, 구체적인 국적은 확인되지 않았습니다.]



현지 당국은 가파른 언덕을 오가는 케이블 전차가 선로가 굽어지는 지점에서 건물을 들이받은 것으로 보고 있습니다.



정확한 사고 원인은 아직 밝혀지지 않은 가운데 현지 경찰은 현장 조사 작업을 진행하고 있습니다.



