"CCTV로 확인했다"…거짓말로 임신부 절도범 몬 경찰 민원 제기돼

▲ 김포경찰서

경찰이 명확한 증거도 없이 임신부를 절도범으로 몰았다는 민원이 제기돼 경찰이 자체 조사에 나섰습니다.오늘(4일) 경기 김포경찰서에 따르면 임신부 A 씨는 전날 국민신문고와 경찰서 청문감사관실에 김포서 B 경위의 부적절한 수사 방식을 지적하는 민원을 제기했습니다.A 씨는 지난 1일 오후 3시쯤 집으로 찾아온 B 경위로부터 같은 층 이웃의 택배 물품을 훔친 절도범 취급을 받았다면서 피해를 호소한 것으로 파악됐습니다.당시 B 경위는 초인종을 누르고 현관문을 강하게 두드리면서 낮잠을 자던 A 씨를 깨웠고 "형사다, 당장 나오라"고 소리를 지른 것으로 전해졌습니다.B 경위는 이어 "폐쇄회로(CC) TV를 확인했는데 당신이 물건을 가져간 것으로 확인됐다"며 윽박질렀다고 A 씨는 주장했습니다.그러나 조사 결과 B 경위가 확인했다고 주장한 CCTV 장면은 실제로 존재하지 않았고 관련 정황을 토대로 해당 발언을 한 것으로 파악됐습니다.경찰 관계자는 "감사 부서에서 사실관계를 조사하고 결과에 따라 필요한 조치를 할 예정"이라고 말했습니다.