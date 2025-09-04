'대세' 이준영, 22일 새 앨범 발매 확정… 5년 만에 본업 가수 복귀

이미지 확대하기

배우로 '대세' 행보를 이어가고 있는 이준영이 5년 만에 본업인 가수로 돌아온다.소속사 빌리언스는 4일 0시 공식 SNS를 통해 이준영의 첫 미니앨범 '라스트 댄스(LAST DANCE)' 컴백 스케줄러를 공개하며 새 앨범 소식을 알렸다. 스케줄러에 따르면 5일 트랙리스트가 공개되고, 8일 정오부터 온라인 음반 사이트에서 피지컬 앨범 예약 판매가 시작된다.네 가지 버전의 콘셉트 포토와 두 가지 버전의 무빙 포스터가 순차 공개되며, 타이틀곡 뮤직비디오 티저 역시 두 편으로 선보일 예정이다. 앨범 발매 5일 전인 17일에는 수록곡 전곡을 미리 들어볼 수 있는 하이라이트 메들리가 공개된다.이준영의 가수 컴백은 2020년 디지털 싱글 'AMEN' 이후 약 5년 만이다. 올해 그는 넷플릭스 시리즈 '멜로무비', '폭싹 속았수다', '약한영웅 Class 2', KBS2 '24시 헬스클럽' 등 다양한 작품으로 글로벌 시청자와 만나며 연기 스펙트럼을 넓혀 왔다. 풍성한 컴백 콘텐츠를 예고한 만큼 뮤지션으로서 보여줄 새로운 음악과 무대에 기대가 쏠린다.이준영은 17세 유키스 새 멤버로 합류해 '준'이라는 예명으로 데뷔해 활동했다.첫 미니앨범 '라스트 댄스'는 오는 22일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.사진=백승철 기자(SBS연예뉴스 강경윤 기자)