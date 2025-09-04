장동혁 "특검이 이재명 정권의 심장을 겨냥할 날도 올 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 4일 국회에서 최고위원회의를 시작하고 있다.

장동혁 국민의힘 대표가 국민의힘을 수사하고 있는 '내란 특검'을 "정치특검"이라며 강하게 비판했습니다.장 대표는 오늘(4일) 아침 최고위원회의에서 "정치특검이 연이틀 국민의힘 심장부에 쳐들어왔다"며, "압수수색 영장 범위를 보면 모래사장에서 참게 하나 찾겠다고 난리 치는 꼴"이라고 지적했습니다.장 대표는 또 오늘 국회 법제사법위원회에서 민주당 주도로 특검법 개정안 통과가 유력한 상황과 관련해서도 "무죄판결이 날 게 뻔하니 특별재판부 해서 인민 재판하겠다는 것, 재판을 국민께 공개해서 재판 검열까지 하겠다고 설치는 것을 보면 지금 불안한 것은 민주당과 정치특검인 것만은 분명하다"고 주장했습니다.장 대표는 특검이 언젠가는 이재명 정권을 수사할 수도 있을 것이라며 정부와 민주당을 향해 경고했습니다.장 대표는 "특견은 늘 주인을 물어뜯을 준비를 하고 있다"며 "추가 1도만 기울어도 특검의 칼은 곧바로 주인의 심장을 향할 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "이제 특검이 이재명 정권의 심장을 겨냥할 날이 곧 다가올 것"이라며 "특검으로 흥한 자는, 특검으로 망할 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)