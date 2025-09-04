장동혁 "특검이 이재명 정권의 심장을 겨냥할 날도 올 것"

▲ 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표가 4일 국회에서 최고위원회의를 시작하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 국민의힘을 수사하고 있는 '내란 특검'을 "정치특검"이라며 강하게 비판했습니다.
장 대표는 오늘(4일) 아침 최고위원회의에서 "정치특검이 연이틀 국민의힘 심장부에 쳐들어왔다"며, "압수수색 영장 범위를 보면 모래사장에서 참게 하나 찾겠다고 난리 치는 꼴"이라고 지적했습니다.
장 대표는 또 오늘 국회 법제사법위원회에서 민주당 주도로 특검법 개정안 통과가 유력한 상황과 관련해서도 "무죄판결이 날 게 뻔하니 특별재판부 해서 인민 재판하겠다는 것, 재판을 국민께 공개해서 재판 검열까지 하겠다고 설치는 것을 보면 지금 불안한 것은 민주당과 정치특검인 것만은 분명하다"고 주장했습니다.
장 대표는 특검이 언젠가는 이재명 정권을 수사할 수도 있을 것이라며 정부와 민주당을 향해 경고했습니다.
장 대표는 "특견은 늘 주인을 물어뜯을 준비를 하고 있다"며 "추가 1도만 기울어도 특검의 칼은 곧바로 주인의 심장을 향할 것"이라고 주장했습니다.
그러면서 "이제 특검이 이재명 정권의 심장을 겨냥할 날이 곧 다가올 것"이라며 "특검으로 흥한 자는, 특검으로 망할 것"이라고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)