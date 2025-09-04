7월 경상수지 107.8억 달러 흑자…반도체 수출 등에 동월 최대

▲ 경기도 평택항에 수출용 자동차가 세워져 있는 모습

반도체·자동차 수출 호조 등과 함께 지난 7월 우리나라 경상수지가 27개월째 흑자 기조를 이어갔습니다.한국은행이 4일 발표한 국제수지 잠정 통계에 따르면 7월 경상수지는 107억 8천만 달러(약 15조 원) 흑자로 집계됐습니다.6월(142억 7천만 달러)보다 줄었지만, 7월 기준으로는 역대 최대일뿐 아니라 2000년대 들어 두 번째로 긴 27개월 연속 흑자 기록입니다.올해 들어 7월까지 누적 경상수지 흑자(601억 5천만 달러)도 지난해 같은 기간(492억 1천만 달러)보다 약 22% 많습니다.항목별로는 7월 상품수지 흑자(102억 7천만 달러)가 월 기준 역대 3위였던 6월(131억 6천만 달러)보다 약 29억 달러 줄었습니다.하지만 작년 7월(85억 2천만 달러)보다는 약 18억 달러 늘어 역대 같은 달만 비교하면 세 번째로 많습니다.수출(597억 8천만 달러)은 작년 같은 달보다 2.3% 불었습니다.전년 동월과 비교해 두 달 연속 증가세지만, 6월(603억 7천만 달러)보다는 1.0% 감소했습니다.통관 기준으로 특히 반도체(30.6%)·승용차(6.3%) 등의 전년 동월 대비 증가율이 높았습니다.반대로 컴퓨터 주변기기(-17.0%)·의약품(-11.4%) 등은 줄었습니다.지역별로는 동남아(17.2%)·EU(8.7%)·미국(1.5%)에서 호조를 보인 반면 중국(-3.0%)·일본(-4.7%)에서 고전했습니다.수입(495억 1천만 달러)의 경우 작년 같은 달보다 0.9% 줄었지만, 올해 6월보다는 4.9% 늘었습니다.전년 동월과 비교해 에너지 가격이 낮아졌지만, 전월보다 에너지류 수입 물량이 증가했기 때문입니다.원유(-16.7%)·석유제품(-5.8%) 등 원자재 수입은 작년 7월보다 4.7% 축소됐습니다.반대로 반도체제조장비(27.7%)·정보통신기기(12.6%)·반도체(9.4%) 등 자본재 수입은 6.2% 늘었습니다.서비스수지는 21억 4천만 달러 적자로 집계됐습니다.적자 규모가 전월(-25억 3천만 달러)이나 작년 같은 달(-23억 9천만 달러)보다 줄었습니다.서비스수지 가운데 여행수지(-9억 달러)의 경우 여름철 성수기에 따른 외국인 국내 여행 증가로 적자 폭이 6월(-10억 1천만 달러)과 비교해 감소했습니다.본원소득수지(29억 5천만 달러)는 6월(41억 6천만 달러)의 약 70% 수준에 그쳤습니다.직접·증권 투자 배당 수입이 줄어 배당소득수지가 34억 4천만 달러에서 25억 8천만 달러로 뒷걸음친 데 가장 큰 영향을 받았습니다.금융계정 순자산(자산-부채)은 7월 중 110억 8천만 달러 불었습니다.직접투자는 내국인의 해외투자가 34억 1천만 달러, 외국인의 국내 투자가 17억 2천만 달러 각각 늘었습니다.증권투자에서는 내국인의 해외투자가 주식을 중심으로 101억 달러 증가했고, 외국인의 국내 투자 역시 채권 위주로 76억 4천만 달러 늘었습니다.(사진=한국은행 제공, 연합뉴스)