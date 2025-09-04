앉기만 하면 천으로 '쓱쓱'…'편집증 아냐?' 화장실도 통째로

북한 김정은 국무위원장과 푸틴 러시아 대통령이 회담을 하고 떠난 회담장입니다.



검은 정장을 차려 입은 북한 수행원이 김 위원장이 앉았던 의자를 흰색 천으로 닦아냅니다.



등받이부터 팔걸이까지 닦고 또 닦고, 옆에 놓인 테이블에서도 김 위원장과 가까운 쪽은 꼼꼼하게 닦습니다.



이를 두고 앉을 자리도 아니고 앉았던 자리를 이렇게 닦는 건 핵심 보안 사항인 김 위원장의 생체 정보 유출을 막기 위한 거 아니냐는 분석이 나오고 있습니다.



CNN은 "일부 유전학 전문가들은 DNA가 정보 수집에 사용될 수 있다고 말한다"고 보도했습니다.



실제로 김정은 위원장의 이번 방중에도 김 위원장의 생체 정보 유출을 막기 위해 열차에 전용 화장실이 설치된 거로 전해졌습니다.



일본 니혼게이자이 신문은 배설물을 통해 건강정보가 외부로 흘러나갈 것을 걱정하기 때문이라며, 북한 내에서 군 관련 시설이나 국영공장 등을 시찰할 때도 김정은의 전용 화장실이 차량 내 구비되고, 개인 욕실도 설치된다"고 전했습니다.



앞서 지난 2018년 4월 판문점 남측 시설 '평화의 집'에서 열린 문재인 대통령과의 남북 정상회담때도 북한 측은 김 위원장의 전용 화장실을 독자적으로 운반했고, 같은 해 6월 싱가포르에서 열린 트럼프 대통령과의 북미 정상회담 당시에도 북한은 김 위원장 전용 화장실을 비행기에 실어 날랐습니다.



2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 북미 정상회담을 앞두고 김 위원장 전용 열차가 중국 난닝시 역에 정차했을 때는, 여동생 김여정 노동당 부부장이 재떨이를 들고 김 위원장의 담배꽁초를 직접 수거하는 모습이 포착돼 화제가 됐습니다.



이 역시 담배꽁초에 묻은 침으로 건강 상태를 파악할 수 있기 때문에 수거한 거로 추정됐는데, 최고지도자의 건강정보는 북 체제에 중대한 영향을 끼치기 때문에 생체정보 보안에 신경을 쓴다는 분석입니다.



(구성 : 이호건 / 영상편집 : 고수연 / 디자인 : 이수민 / 제작 : 디지털뉴스편집부)