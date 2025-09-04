2026 북중미 월드컵 입장권, 역대 첫 '유동 가격제' 도입

▲ 2026 북중미 월드컵 입장권 판매 일정
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 입장권 가격이 최저 60달러(약 8만 3천 원·조별리그)에서 최고 6천730달러(936만 원·결승전)로 책정됐습니다.
다만 '유동 가격제'(dynamic pricing) 도입으로 가격은 변할 수 있습니다.
FIFA는 오늘(4일) 2026 북중미 월드컵 입장권 판매 일정을 발표하면서 "오는 10~19일 비자 카드 소지자를 대상으로 입장권 1차 사전 추첨 응모를 시작한다"며 "무작위 추첨을 통해 20일부터 이메일로 당첨자를 통보하고 10일 1일부터 지정된 시간대에 티켓을 살 수 있다"고 발표했습니다.
2차 판매는 '사전 추첨 방식'으로 10월 27~31일 진행되고, 마지막 3차 판매는 12월 5일 조 추첨 이후 이뤄집니다.
FIFA에 따르면 조별리그 입장권 가격은 60달러부터 시작하고, 결승전 입장권 가격은 최대 6천730달러입니다.
2022 카타르 월드컵 당시 69달러~1천607달러보다 크게 상승한 가격입니다.
하지만 FIFA는 이번 북중미 월드컵에서 역대 처음으로 '유동 가격제'를 도입하면서 실제 입장권 가격에 변동이 생길 전망입니다.
FIFA는 지난 6~7월 미국에서 열린 클럽월드컵에서 입장권 수요에 따라 가격이 변하는 '유동 가격제'를 적용했습니다.
이 정책으로 첼시(잉글랜드)와 플루미넨시(브라질)와 준결승전 입장권 가격은 애초 473.90달러에서 13.40달러까지 크게 떨어지기도 했습니다.
인판티노 FIFA 회장은 이에 대해 "이 정책은 입장권 가격이 오르거나 내려갈 수 있다는 뜻이다. 중요한 것은 경기장을 가득 채우고 더 많은 사람이 올 수 있도록 기회를 제공하는 것"이라고 말했습니다.
