'수출 절벽' 오나…"GDP 대비 경상수지, 올해 5.1→내년 4.4%"

▲ 항구 접안한 컨테이너선들

내년 우리나라 경상수지 흑자 규모가 올해보다 크게 줄어들 수 있다는 해외 투자은행(IB)들의 전망이 이어지고 있습니다.미국 관세 인상 여파로 수출 둔화가 조만간 본격화할 것이라는 분석이 우세합니다.오늘(4일) 국제금융센터에 따르면, 해외 IB 8곳은 한국의 국내총생산(GDP) 대비 경상수지 비율이 올해 평균 5.1%에서 내년 4.4%로 0.7%포인트(p) 하락할 것으로 내다봤습니다.IB들은 이 비율이 지난해 5.1%에 이어 올해도 비슷한 수준을 유지하다가, 내년부터 급격히 낮아질 것으로 예상했습니다.특히 올해 전망치가 지난 7월 말 평균 4.8%에서 지난달 말 5.1%로 크게 상향 조정된 가운데 내년 전망치는 평균 4.4%로 유지되며 두 해 사이 격차가 벌어진 모습입니다.씨티는 올해 전망치를 7월 말 5.2%에서 지난달 말 5.8%로 높이고, 내년 전망치는 4.6%에서 4.4%로 낮췄습니다.JP모건은 내년 전망치만 4.9%에서 4.8%로 소폭 하향했습니다.바클리는 올해 전망치를 4.7%에서 5.7%로, 내년 전망치를 4.2%에서 4.6%로 각각 높였지만, 올해 상승 폭이 더 컸습니다.노무라 역시 올해 전망치를 4.7%에서 5.1%로, 내년은 3.6%에서 3.9%로 각각 상향 조정했습니다.IB들 8곳이 제시한 올해와 내년의 경제성장률 평균 전망치는 각각 1.0%와 1.8%로, 한 달 사이 변동이 없었습니다.JP모건은 올해 전망치를 0.7%에서 0.8%로, 내년 전망치를 2.0%에서 2.1%로 소폭 상향했습니다.노무라는 올해는 1.0%로 유지하고, 내년을 1.8%에서 1.9%로 조정했습니다.이처럼 성장률 전망이 거의 제자리인 상황에서 경상수지 비율 격차가 커졌다는 것은 그만큼 '수출 절벽'이 심화할 수 있음을 시사합니다.앞서 한국은행은 지난달 28일 수정 경제전망에서 올해 경상수지 흑자 규모가 1천100억 달러에 달해 사상 최고치를 경신할 것으로 예상했습니다.석 달 전 전망치(820억 달러)보다 280억 달러를 높였습니다.내년 전망치는 기존 720억 달러에서 850억 달러로 130억 달러 높이는 데 그쳐, 올해와 내년의 격차는 100억 달러에서 250억 달러로 두 배 이상 확대됐습니다.이는 미국 트럼프 행정부의 관세 정책에 따른 수출 둔화를 가정한 전망치로 풀이됩니다.한은은 내년 세계 교역이 2.4% 증가하겠지만, 우리나라 재화 수출은 미국발 고관세에 직격탄을 맞아 0.1% 감소할 것으로 예상했습니다.백재민 한은 국제무역팀장은 기자설명회에서 "올해 수출 호조에 따른 기저효과가 내년에 나타날 것"이라며 "우리 수출을 반도체가 주도하는 상황이어서 세계 교역과 수출의 상관성은 전보다 떨어졌다"고 말했습니다.