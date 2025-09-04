슈퍼스타 오타니, 감기 증세로 선발 등판 취소

▲ 선발 등판을 하루 앞두고 훈련하는 오타니 쇼헤이

미국프로야구 메이저리그(MLB)를 대표하는 슈퍼스타 오타니 쇼헤이(31·로스앤젤레스 다저스)가 컨디션 난조로 선발 등판을 취소했습니다.다저스 구단은 오늘(4일) 미국 펜실베이니아주 피츠버그 PNC파크에서 열린 피츠버그 파이리츠전에 선발로 예고됐던 오타니 대신 에멧 시언을 마운드에 올렸습니다.다만 오타니는 타자로는 출전해 1번 지명 타자 자리를 지킵니다.데이브 로버츠 다저스 감독은 오타니가 어제 경기부터 몸 상태가 좋지 않았고, 등판을 앞두고 소화한 투구 훈련 중에도 같은 증상을 호소했다고 밝혔습니다.로버츠 감독은 "아플 때는 탈수 증상까지 동반할 수 있다. 그런 상태에서 투구하는 건 부담이 너무 크고 위험을 감수할 이유도 없다"고 말했습니다.오타니는 이번 시즌 투수로 복귀해 조금씩 투구 이닝을 늘려가며 11경기에서 1승 1패, 32⅓이닝, 44탈삼진, 7볼넷, 평균자책점 4.18을 기록 중입니다.로버츠 감독이 "심한 기침을 한다"고 말한 점을 비춰봤을 때, 오타니는 몸살감기에 걸린 것으로 보입니다.로버츠 감독은 이런 상황에서도 타자로는 출전하는 것에 대해서는 "타석에 4∼5차례 들어가는 것과, 마운드에서 5이닝을 던지는 것은 비교하기 어렵다"고 설명했습니다.또한 오타니가 다음 등판 순서에는 몸을 회복해 정상적으로 등판할 수 있기를 기대했습니다.(사진=Imagn Images, 연합뉴스)