"어도비 포토샵 AI, '한복' 검색하자 일본 의상 노출"

▲ 어도비 포토샵 생성형 이미지에 'Hanbok'을 검색한 결과

미국 소프트웨어 기업 어도비(Adobe)가 운영하는 생성형 인공지능(AI) 이미지 기능에서 '한복'(Hanbok)을 검색할 경우 일본식 의상이 다수 노출되는 오류가 발견돼 논란이 일고 있습니다.서경덕 성신여대 교수는 최근 일부 누리꾼 제보를 통해 확인한 결과, 어도비 포토샵의 생성형 이미지 검색창에 '한복'을 한국어와 영어로 입력하면 한복과 무관한 일본식 의상 이미지가 다수 출력되는 사례가 발견됐다고 오늘(4일) 밝혔습니다.이에 서 교수는 어도비 본사가 운영하는 여러 SNS 계정에 항의 메일을 보내 "이는 명백한 오류이자 왜곡"이라며 시정을 촉구했습니다.해당 메일에는 한복을 올바르게 소개하는 영상 자료가 첨부됐습니다.서 교수는 "전 세계적으로 많은 이용자가 포토샵을 사용하는 만큼 이번 오류가 자칫 한복에 대한 오해를 불러일으킬 수 있다"며 "신속히 수정 조치를 취해야 한다"고 강조했습니다.특히 최근 중국에서 한복이 자국 의상인 '한푸'(漢服)에서 기원했다는 주장을 지속해 제기하는 상황에서, 글로벌 플랫폼에서 한복 이미지가 부정확하게 표현되는 사례는 한국 전통문화의 정체성에 심각한 타격을 줄 수 있다고 지적했습니다.서 교수는 "한복은 한국을 대표하는 고유의 전통 문화유산"이라며 "세계인들의 관심이 높아지는 시점에 올바른 정보를 확산시키는 것이 중요하다"고 전했습니다.(사진=서경덕 교수 제공, 연합뉴스)