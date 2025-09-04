뉴스

"승객 꽉 찼는데…1.5m 아래로" 전차 사고로 15명 사망

하정연 기자
작성 2025.09.04 07:25 수정 2025.09.04 07:26 조회수
<앵커>

포르투갈 리스본에서 관광객들이 많이 이용하는 케이블 전차가 탈선하는 사고가 났습니다. 전차는 승객들로 꽉 차 있었는데, 이 사고로 15명이 숨지고 18명이 다쳤습니다.

하정연 기자입니다.

<기자>

언덕길 위에 케이블 전차가 심하게 파손돼 있고, 구조대원들이 분주히 움직입니다.

현지 시간 3일 저녁 6시쯤 포르투갈 리스본에서 케이블 전차가 탈선하는 사고가 났습니다.

이 사고로 최소 15명이 숨지고 18명이 다쳤는데 부상자 5명은 중태에 빠졌습니다.

[목격자 : 전차가 1.5미터가량 아래로 밀려 떨어지면서 굉음이 났습니다. 안에는 승객들이 가득 차 있었습니다.]

일명 '푸니쿨라'로 불리는 이 케이블 전차는 리스본 언덕을 오르내리는 대표적인 관광 교통수단입니다.

리스본 랜드마크 중 하나로 관광객들이 많이 이용하는데, 부상자 가운데 일부는 외국 국적 관광객인 것으로 알려졌습니다.

[티아고 아우구스토/포르투갈 긴급구조당국 대변인 : 아직 확실히 말씀드릴 수는 없습니다. 외국인 성씨가 여럿 확인됐지만, 구체적인 국적은 확인되지 않았습니다.]

현지 당국은 가파른 언덕을 오가는 케이블 전차가 선로가 굽어지는 지점에서 건물을 들이받은 것으로 보고 있습니다.

정확한 사고 원인은 아직 밝혀지지 않았는데 현지 경찰은 현장 조사 작업을 진행하고 있습니다.

(영상편집 : 정용화)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
