국민의힘 압수수색 이틀째 무산…오늘 재시도 검토

<앵커>



일부러 계엄 해제 표결을 방해하려고 한 혐의를 받는 추경호 전 국민의힘 원내대표를 수사 중인 내란 특검팀이 이틀째 국민의힘 원내대표실 압수수색을 시도했지만 무산됐습니다. 특검은 계엄 당일 원내대표실에 머물렀던 국민의힘 지휘부 의원들에 대한 수사도 불가피하다고 판단하고 있는데, 국민의힘은 야당 말살이라고 반발했습니다.



권민규 기자입니다.



<기자>



국회 본관에 있는 국민의힘 원내대표실 압수수색 집행이 그제(2일)에 이어 어제도 무산됐습니다.



추경호 전 원내대표의 계엄 해제 표결 방해 의혹 관련한 압수수색이었는데, 국민의힘 의원들은 야당 말살이라고 반발하며 긴급 의원 총회를 소집하고 영장 집행을 막아섰습니다.



특검팀은 "원칙적인 절차에 따라 집행하겠다"면서도 "국민의힘과 계속 협의하겠다"고 밝혔습니다.



또 "계엄 논의가 지난해 3월부터 시작된 것으로 보여, 추 의원이 계엄을 인지했을 가능성도 배제할 수 없다"며, 추 의원이 원내대표에 선출된 지난해 5월부터 최근까지 영장에 적시된 기간만큼 압수수색이 필요하다고 강조했습니다.



이런 가운데 윤 전 대통령은 자신의 변호인을 통해 "비상계엄에 동원됐던 군인들에 대한 탄압을 멈추라"는 입장을 밝혔습니다.



윤 전 대통령은 "모든 책임은 군 통수권자였던 자신에게 묻고, 군인들에 대한 공소는 취소해달라"며 "계엄에 참여했던 군인과 그 가족들을 위해 매일 기도하고 있다"고 말했다고도 했습니다.



하지만 윤 전 대통령은 특검 조사는 물론 본인의 형사재판에도 나오지 않고 않습니다.



한편 법무부는 지난 2월 서울구치소 보안구역에 휴대전화를 반입해 윤 전 대통령에게 휴대전화를 건넨 혐의로 강의구 전 대통령실 부속실장을 고발하고 내부 감찰에 착수하기로 했습니다.



법무부는 또 윤 전 대통령이 다른 수용자들에 비해 지나치게 긴 접견시간 등 일부 문제점이 발견됐다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김준희)