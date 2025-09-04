트럼프 "시진핑, 연설서 미국 언급 안 해 놀라"

<앵커>



미국 트럼프 대통령이 폴란드를 제외한 다른 나라에 주둔하고 있는 미군을 감축하거나 철수할 수도 있다고 말했습니다. 어제(3일) 중국 전승절 행사에 대해서는 시진핑 주석이 연설에서 중국을 도왔던 미국을 언급하지 않아 놀랐다고 언급했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령은 카롤 나브로츠키 폴란드 대통령과의 정상회담에서 폴란드가 북대서양조약기구, 나토 동맹국 가운데 안보 분담금을 약속보다 많이 내고 있다고 추켜 세웠습니다.



그러면서 폴란드에 주둔 중인 미군만큼은 철수시키지 않을 거라고 약속했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 폴란드에서 군인들을 철수하는 것에 대해선 전혀 생각하지 않습니다. 다른 나라들에 대해서는 생각하고 있지만요.]



다른 나라에 주둔하는 미군은 감축하거나 철수할 수도 있다는 얘기입니다.



변화한 안보 환경에 맞춰 전 세계에 미군 배치를 조정하겠다는 미 행정부의 기조를 재확인한 발언으로 해석됩니다.



트럼프 대통령은 지난달 25일 한미 정상회담에서 주한미군 감축 가능성에 대해 지금은 말하고 싶지 않다며 즉답을 피했습니다.



폴란드가 원하면 더 많은 미군을 두겠다며 적극적인 주둔 의사를 밝힌 것과는 다른 기류가 감지되는 대목입니다.



트럼프 대통령은 중국의 전승절 행사와 관련해 시진핑 주석이 연설에서 미국을 언급하지 않아 놀랐다고 말했습니다.



[트럼프/미 대통령 : 어젯밤 연설에서 미국이 언급되었어야 한다고 생각했습니다. 우리가 중국을 도왔으니까요. 정말, 정말 많이요.]



태평양 전쟁 당시 미국이 일본과 전쟁 중인 중화민국에 군 조종사를 지원했던 것을 언급한 것으로 보입니다.



트럼프 대통령은 중국 전승절 기념식을 계기로 북중러 간 공조가 강화될 거라는 전망에 대해 자신은 3국 정상 모두와 관계가 좋다며 얼마나 좋은지 앞으로 1~2주 안에 보게 될 거라고 말했습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 남 일)