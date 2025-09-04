[단독] 우원식, 김정은과 악수…대통령 메시지 전달됐나

<앵커>



한국을 대표해 전승절 행사에 참석한 우원식 국회의장이 김정은 위원장과 마주칠 때를 대비해 이재명 대통령의 메시지를 들고 간 것으로 확인됐습니다. 우 의장은 열병식 참관 직전 대기실에서 김 위원장과 만나 악수를 한 것으로 전해졌는데, 이 대통령의 메시지가 전달됐는지는 불분명한 상태입니다.



강민우 기자입니다.



<기자>



전승절 열병식 참석을 환영하는 시진핑 중국 국가주석 부부와 인사를 나눈 우원식 국회의장 부부.



우 의장은 이어 김정은 북한 국무위원장 뒤쪽에서 김 위원장과 서너 줄쯤 떨어진 채 톈안먼 망루로 향했습니다.



망루에 올라서도 우 의장의 자리는 김 위원장과 뚝 떨어진 곳이었습니다.



열병식이 끝난 뒤 오찬 환영 행사에서는 우 의장과 김 위원장과 거리가 비교적 근접한 모습도 보였습니다.



SBS 취재 결과, 대통령실은 우 의장과 김 위원장의 조우 가능성에 대비해, 김 위원장에게 전할 이재명 대통령의 짧은 구두 메시지를 우 의장 측에 사전에 전달한 것으로 확인됐습니다.



이 대통령의 메시지는 '적대와 대결의 시대는 뒤로 하자', '평화공존의 새 역사를 함께 만들어 갔으면 한다'는 내용인 것으로 파악됐습니다.



[우원식/국회의장 (그제) : 방중 결정하고 하는 과정서 대통령실과는 소통이 있었고요, 그런 소통 과정에서 가게 된다는 점을 말씀드립니다.]



우 의장 측 관계자는 열병식을 참관하기 직전, 톈안먼 망루의 대기실에서 우 의장이 김 위원장과 조우해 악수했다고 전했습니다.



우 의장 측은 우 의장과 김 위원장이 짧은 인사말만 나눴다고 밝혀, 이 대통령의 메시지가 전달됐는지는 불명확합니다.



한편 우 의장은 시 주석에게 10월 경주 APEC 정상회의 참석을 요청했고, 푸틴 러시아 대통령에게는 '남북이 평화와 번영의 시대를 열어나가길 희망한다'는 메시지를 김 위원장에게 전해줄 것을 부탁했다고 국회의장실은 전했습니다.



