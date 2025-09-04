1. 66년 만에 만난 북중러…'반미 연대' 결속 과시



중국 전승절 80주년 기념식에서 북중러 세 정상이 66년 만에 한자리에 모여 반서방 연대의 결속을 과시했습니다. 김정은 위원장과 푸틴 러시아 대통령은 양자회담에서 북한의 러시아 파병으로 다져진 혈맹 관계를 재확인했습니다.



2. 트럼프 "폴란드 제외 미군 감축·철수 고민 중"



트럼프 미국 대통령이 폴란드를 제외한 다른 나라에 주둔 중인 미군을 감축하거나 철수할지 고민하고 있다고 말했습니다. 미국이 최근 주한미군의 임무를 조정하자고 우리 정부를 압박하는 와중에 나온 발언이라 주목됩니다.



3. 선물 받고 "정부 차원에서 돕겠다" 감사 전화



김건희 여사가 통일교 측으로부터 고가의 선물들을 받은 뒤, 정부 차원에서 통일교에 도움을 주기 위해 노력하고 있다고 전화를 했다는 내용이 공소장에 적시됐습니다. 특검은 김 여사가 직·간접적으로 국정 운영에 관여했다고 공소장에 적었습니다.



4. 흉기 난동 3명 사망…"매장 인테리어 다툼"



서울 관악구의 한 피자 가게에서 어제(3일) 흉기 난동이 벌어져 3명이 숨지고 1명이 다쳤습니다. 피의자인 점주는 경찰 조사에서 "매장 인테리어와 관련된 다툼 때문에 범행했다"고 진술했습니다.