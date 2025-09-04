모범 소방대원들, 해외연수 떠난 체코서도 구조활동 '눈길'

▲ 체코 현지서 구조활동 벌이는 모범 소방대원들

모범 구조대원으로 선발돼 해외연수를 떠난 소방공무원들이 현지에서도 사고 피해자를 응급조치하는 숙련된 구조활동을 벌였습니다.어제(3일) 소방청에 따르면 모범 구조대원으로 꼽힌 소방공무원 22명은 지난달 25일부터 체코-슬로바키아에서 진행된 해외연수에 참여했습니다.이들은 연수 나흘째인 28일 체코 브르노 시내를 지나다가 전동 휠체어를 타고 이동하던 중년 여성이 구조물에 걸려 크게 넘어지는 상황을 목격했습니다.사고 피해자는 우측 팔꿈치가 부러지고, 양 손바닥에 상처를 입은 상태로 충격으로 한동안 미동조차 없었던 것으로 전해졌습니다.소방 공무원들은 주저 없이 현장으로 달려가 2차 사고를 예방하고, 가지고 있던 약품과 드레싱 키트를 활용해 응급처치에 나섰습니다.이들은 신속한 처치 뒤로 구급차 이송을 권유했으나 피해자는 '응급처치가 완벽하다'며 보호자 연락을 요청했습니다.보호자에게 피해자를 인계한 소방공무원들은 숙소로 돌아왔습니다.응급처치를 받았던 여성은 며칠 뒤 병원 치료를 마친 후 자신의 근황과 함께 감사 인사를 이메일로 보내왔습니다.그는 한국어로 번역된 메시지를 직접 작성해 보내면서 "평생 잊을 수 없는 은혜를 입었다. 잊지 못할 선물을 받은 기분"이라고 전해왔고, 당연히 해야할 일을 했던 대원들은 뜻밖의 감사 인사에 감동한 것으로 전해졌습니다.김재운 소방청 구조과장은 "국외 연수라는 낯선 환경에서도 소방대원들은 본능적으로 움직였고, 누구보다 빠르게 구조자의 곁으로 달려가 생명을 살리는 본연의 역할을 다했다"고 평가했습니다.(사진=소방청 제공, 연합뉴스)