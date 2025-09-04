'재산분배 불만' 노모 살해한 형제 "어머니 멍 잘 드는 체질"

▲ 서울중앙지법

재산 분배에 불만을 품고 노모를 폭행해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨진 형제가 첫 재판에서 혐의를 부인했습니다.서울중앙지법 형사합의27부(우인성 부장판사)는 3일 존속치사상해 등 혐의로 기소된 형제의 첫 공판기일을 열었습니다.이들의 변호인은 "의도적으로 어머니를 상해할 것을 공모한 사실이 없다"며 "재산 처분과 관련해 의견 대립으로 감정이 격해진 상황이었고, 어머니가 화를 내시는 상황에서 형이 제지한 사실이 있다"고 말했습니다.이어 "어머니는 멍이 잘 드는 체질이었고, '와파린'이란 약물을 장기간 복용해 멍이 쉽게 생기고 번지는 부작용이 있었다"며 "어머니를 제지하는 과정에서 생긴 멍은 설명 가능하지만, 그것으로 인해 어머니가 돌아가셨다는 것은 별개 문제다. 인정할 수 없다"고 주장했습니다.검찰은 목격자와 이웃 주민, 사건 현장을 확인한 셋째 아들 등을 증인으로 신청할 계획입니다.재판부는 오는 16일 두 번째 공판을 열기로 했습니다.이들 형제는 모친이 재산 분배 과정에서 막내에게만 더 많은 재산을 준 사실을 알고, 이를 되돌려달라고 요구하는 과정에서 노모를 폭행하다 숨지게 한 혐의로 지난달 기소됐습니다.수백억 원대 자산가였던 모친은 생전에 세 아들에게 강남구 소재 시가 약 100억 원 상당의 건물을 증여한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)