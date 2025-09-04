쌀값 오름세에 올해 수확량 변수로…시선 쏠리는 경기미 수매가

최근 쌀 소매가격이 오름세를 보이는 가운데 '경기미' 주산지인 이천과 여주지역 햅쌀 수매가격에 시선이 쏠리고 있습니다.



어제(3일) 이천·여주지역 농협에 따르면 지난해 쌀 가격 하락과 소비 축소 등으로 경기도 지역농협마다 적자가 커지면서 햅쌀 수매가격을 내려야 한다는 의견도 나왔지만 지난해 이천·여주지역 농협은 햅쌀 수매가격을 전년 수준으로 동결한 바 있습니다.



지난해 이천 '알찬미'는 40㎏당 8만 원, 여주 '진상미'는 40㎏당 8만 5천 원으로 수매가가 결정됐습니다.



올해 수매가는 각 지역농협에서 오는 20일 전후로 운영협의회를 열어 논의할 예정입니다.



농민들 사이에서는 최근 쌀 소매가격이 오름세인 만큼 이런 점을 반영해 햅쌀 수매가도 인상해야 한다는 의견이 나오고 있습니다.



이천·여주지역 농협 측은 올해 이삭이 여물 때 집중호우가 잦지 않아 벼농사 작황이 좋을 것으로 예상하지만, 이 경우 과잉 생산에 따른 쌀값 하락으로 이어질 수도 있다고 보고 수매가 동결 방안에 더 무게를 두고 검토하는 분위기입니다.



이천과 여주지역에서는 지난해 각각 4만 3천t과 2만 8천t의 쌀을 수확했는데, 올해 수확량은 더 증가할 것으로 예상합니다.



여주농협 조합 공동사업법인(통합RPC) 관계자는 "쌀 판매 부진으로 2023~2024년 2년간 122억 원가량 적자를 기록했는데 지난해 수매 쌀이 지난달 말 완판돼 7~8억 원의 흑자전환을 예상하고 있다"며 "추석 전에는 회의를 열어 올해 수매가를 정해야 할 텐데 고민이 많다"고 말했습니다.



이처럼 햅쌀의 본격적인 출하를 앞둔 상황에서 최근 쌀값은 고공행진을 하고 있습니다.



한국농수산식품유통공사에 따르면 전날 쌀 20㎏ 평균 소매가격은 6만 294원으로 작년보다 17.2% 상승했습니다.



7월 말 한때 6만 원을 웃돌았다가 정부가 8월 들어 할인 지원에 나서자 5만 9천 원대를 유지했지만, 이달 들어 다시 6만 원대로 올라선 것입니다.



재고 부족과 쌀값 상승이 현실화하자 농림축산식품부는 곧 다가올 수확기 수급에 미치는 영향을 최소화하기 위해 이달 말까지 3만t의 정부 양곡을 시장에 공급하고, 할인 행사를 통해 쌀값 안정을 꾀하고 있습니다.