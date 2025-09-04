1박 180만 원, 티켓에도 웃돈…부산불꽃축제 또 바가지 조짐

▲ 티켓 웃돈 판매

최근 부산 관광지 일부 업소의 '바가지요금'이 전국적인 논란이 되는 가운데 오는 11월 부산불꽃축제를 앞두고 숙박업소 가격이 천정부지로 뛰고 있습니다.어제(3일) 숙박 중계 플랫폼인 에어비앤비를 보면 오는 11월 15일 부산불꽃축제가 열리는 날 부산 수영구 광안리 해수욕장 바로 앞 숙박업소의 하루 숙박비는 100만 원 안팎으로 형성돼 있습니다.원룸, 투룸형 숙소의 하루 최대 가격은 180만 원을 넘었습니다.150만 원, 130만 원, 115만 원대 숙소도 쉽게 볼 수 있습니다.해당 업소의 10월 주말 평균 숙박비는 1박에 20만∼30만 원 수준입니다.지난 7월에는 부산불꽃축제 날짜 변경을 뒤늦게 인지한 한 숙박업주가 기존 예약 손님에게 거액의 추가 요금을 요구했다가 수영구에 신고되기도 했습니다.부산불꽃축제날 65만 원에 숙박을 예매한 한 예약자에게 업주가 다음날 전화를 걸어 135만 원의 추가 비용을 요구했고, 비용을 내지 않자 자체적으로 환불 처리를 했습니다.수영구는 업주가 환불 규정을 따랐기 때문에 법적으로 제재할 방법은 없다고 설명했습니다.티켓도 웃돈 거래가 이뤄지고 있습니다.지난 1일 예매가 이뤄진 불꽃축제 유료 좌석은 테이블과 의자를 갖춘 R석과 의자만 제공하는 S석으로 구분됩니다.티켓 가격은 R석 10만 원, S석 7만 원입니다.하지만 '중고 나라'를 보면 S석 2개를 24만 원이나 21만 원에 판매한다는 게시글이 올라와 있고, R석 4개 좌석의 경우 20만 원의 웃돈을 붙여 60만 원에 판매한다는 글도 있습니다.부산시는 바가지요금 자체를 단속한 근거는 없다고 말합니다.가격을 미리 표시하지 않았거나, 표시한 가격과 다르게 받은 경우에만 법적 조치를 할 수 있다는 것입니다.바가지요금이 심각하자 대통령도 이에 대해 언급했습니다.이재명 대통령은 지난 2일 국무회의에서 "(업체들이) 사소한 거 그거 조금 이득을 얻으려다 치명적 타격을 얻는다"면서 "자율적 상황이라고 방치할 일인가. 공공의 피해가 너무 큰데 고민 한번 해봐야 할 것 같다."라고 말했습니다.부산불꽃축제의 경우 거액의 시민 혈세가 투입되는 만큼 특단의 대책이 필요하다는 지적도 있습니다.부산불꽃축제에는 지난해 27억 원의 예산이 들어갔고, 올해는 23억 원의 예산이 쓰입니다.도한영 부산경실련 사무처장 "지역을 알리는 대표 축제이고 혜택을 많이 보는 분들이 상인들인 만큼 의식 수준을 높이고 자발적으로 동참해야 한다"면서 "글로벌 관광도시로서 위상을 높이려면 행정적으로도 좀 더 적극적인 대응이 필요할 것 같다"고 말했습니다.(사진=중고나라 캡처, 연합뉴스)