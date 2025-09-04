뉴스

윤 풍자한 '윤석열차' 부천국제만화축제서 다시 전시

유영규 기자
작성 2025.09.04 04:56 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
2022년 전국학생만화공모전 금상 수상작 '윤석열차' (사진=인터넷 커뮤니티 갈무리, 연합뉴스)
▲ 2022년 전국학생만화공모전 금상 수상작 '윤석열차'

2022년 윤석열 전 대통령 부부 풍자로 논란을 빚었던 '윤석열차' 만평이 부천국제만화축제에서 3년 만에 다시 전시됩니다.

한국만화영상진흥원은 오는 26∼28일 경기 부천시 한국만화박물관 일대에서 열리는 제28회 부천국제만화축제에서 학생만화공모전 역대 수상작을 전시한다고 3일 밝혔습니다.

2021∼2025년 수상작이 공개되는 이번 전시에는 2022년 금상 수상작인 '윤석열차'도 포함됐습니다.

이 작품은 윤 전 대통령의 얼굴을 지닌 열차가 중앙에 배치돼 있고 조종석에는 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사로 추정되는 여성이 타고 있습니다.

객실에는 칼을 든 검사들이 타고 있으며 열차 앞에 시민들이 놀란 표정으로 달아나고 있습니다.

2022년 부천국제만화축제에서 전시된 '윤석열차'는 당시 정치적 논란에 휘말리면서 2년간 전시가 중단됐습니다.

당시 문화체육관광부는 진흥원에 유감을 전달하면서 엄중하게 경고했고 후원 명칭 취소, 국비 보조금 대폭 삭감 등의 조치를 했습니다.

한국만화영상진흥원 관계자는 "2023∼2024년 학생만화 공모전은 계속했으나 수상작을 전시하지는 않았다"며 "올해 축제에서 최근 5년간 수상작을 전시하기로 결정하면서 윤석열차도 포함됐다"고 말했습니다.

(사진=인터넷 커뮤니티 갈무리, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
유튜브 구독 500만 이벤트!
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지